Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação)

Shoppings se unem contra a fome no DF

Segundo dados da ONU e do movimento Transforma Brasil, pela primeira vez, em 17 anos, mais da metade dos brasileiros não têm certeza de que haverá comida suficiente em casa no dia seguinte. Com essa preocupação, shopping centers concorrentes do Distrito Federal se unem numa ação inédita: levar solidariedade em favor das comunidades mais vulneráveis de Brasília e do Entorno. Decidiram transformar os pontos comerciais em

locais de coleta.



Toneladas de alimentos

A campanha “Shoppings do Bem” tem como objetivo arrecadar pelo menos 10 toneladas de alimentos com cestas básicas até o fim de junho. Participam dessa corrente de solidariedade: Alameda Shopping, Brasília Shopping, Boulevard Shopping, Conjunto Nacional, DF Plaza, Felicittà Shopping, JK Shopping, Liberty Mall, ParkShopping, Pátio Brasil, Taguatinga Shopping e Terraço Shopping.



Projetos sociais cadastrados

Para participar desse movimento, interessados e voluntários podem deixar suas doações no Balcão de Informações dos shoppings ou em espaços reservados especificamente para a arrecadação da campanha. Elas serão encaminhadas para os projetos sociais cadastrados na plataforma de voluntariado do DF, TGS Solidário, e demais instituições apoiadas pelas empresas envolvidas.

Voluntariado

O Taguatinga Shopping, por exemplo, atende, por meio da plataforma de voluntariado TGS Solidário, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Desde o início deste ano, já doou mais de 10 toneladas de alimentos a famílias nessa condição.



Insegurança alimentar

A chegada da pandemia evidenciou ainda mais a situação de milhares de famílias que já viviam em vulnerabilidade social: 1 em cada 2 brasileiros está sofrendo insegurança alimentar, sem a garantia das 3 refeições básicas para todos os integrantes da família.



Sabin recebe mais uma certificação nacional

As unidades de Diagnóstico por Imagem do Grupo Sabin no DF conquistam, pelo segundo ano consecutivo, a certificação do Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem - Padi, concedida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). A iniciativa qualifica nacionalmente os serviços públicos e privados, analisando os requisitos de qualidade, segurança e sustentabilidade.

A única de Brasília

Em 2019, o Sabin foi a primeira clínica a receber o certificado em Brasília e permanece sendo a única da cidade com a certificação. A empresa oferece o serviço de diagnóstico por imagem em três locais: os Centros de Excelência em Taguatinga, no Setor Comercial Norte e na mais nova unidade inaugurada no fim do ano passado, no CNC Prime, também em Taguatinga. Todos os investimentos da empresa nesse tipo de atendimento no DF somam mais de 90 milhões de reais.

Grupo Opinião para decisões estratégicas

Fundado em Brasília, o grupo Opinião está celebrando 23 anos. E tem motivos para comemorar. Começou como um pequeno instituto de pesquisa e hoje tem atuação nacional e internacional. “Temos muito orgulho de a empresa ter nascido e se desenvolvido em Brasília”, conta Carlos André Machado, sócio junto de Alê Garcia.

Milhões de entrevistas

O grupo já realizou 1,2 mil projetos em 10 países. Entrevistou mais de 10 milhões de pessoas e acumula um impacto financeiro de R$ 500 bilhões projetados nas decisões de seus parceiros. Caixa Econômica Federal, POUPEX e Sebrae estão entre os clientes do Opinião. “Nosso foco é traduzir o que o consumidor pensa e quer para auxiliar empresas a tomarem decisões estratégicas”, afirma Carlos André.



Tradição e inovação

Eles apostam nas tradicionais metodologias de pesquisa, como a entrevista de porta em porta, até as mais novas técnicas de levantamento de dados com uso de tecnologia. Com a pandemia, o call center foi reforçado. Foram realizadas, nacionalmente, mais de 100 mil entrevistas de agosto do ano passado para cá.