Nova Saída Norte é concluída

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Renato Alves / Agência Brasília)

A construção do Complexo Viário Governador Roriz chegou ao fim após dois anos. O governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou ontem a estrutura que compreende o Trevo de Triagem Norte (TTN) e a Ligação Torto-Colorado (LTC). Ao todo, foram entregues 23 viadutos, quatro pontes, 14 ciclovias e 28 quilômetros de vias. O projeto beneficia mais de 100 mil motoristas que utilizam a Saída Norte diariamente e reduz em até 55% o tempo gasto nas viagens, segundo o GDF. O investimento foi de R$ 220 milhões, recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco do Brasil e da Agência de Desenvolvimento (Terracap).

As obras na região começaram em 2014, com o Trevo de Triagem Norte. Neste ano, em março, foi concluído a saída do viaduto do Taquari no sentido à pista nova, Sobradinho, Sobradinho 2, condomínios e Fercal. Em abril, foi liberado o Viaduto Engenheiro Antônio Gomes Filhos, a última obra da ligação Torto-Colorado.

Segundo o Executivo local, as obras contribuíram para gerar 770 empregos. De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Walter Cassimiro, o empreendimento vai melhorar o trânsito na região. “Eu sou filho de Sobradinho. A inauguração dessa obra era a última etapa que faltava para completar o complexo viário dessa região. Sabemos o tanto que esse complexo vai ajudar os moradores da parte Norte da cidade”, pontua.

O complexo homenageou o ex-governador do D, Joaquim Roriz, que morreu em 27 de setembro de 2018. Durante a cerimônia, a viúva do ex-governador Roriz, Weslian Roriz, recebeu a placa com o nome do complexo. “Agradeço muito ao governador pelo reconhecimento. Meu marido trabalhou muito por Brasília, ele era apaixonado por fazer obras. Essa obra faz jus ao nome dele”, agradeceu Weslian.

Também esteve no evento a ex-vice governadora do DF, Maria de Lourdes Abadia, que elogiou a conclusão das obras. “Construir pontes é melhor do que destruí-las. O senhor (governador) foi muito feliz de prestar essa homenagem sincera, oportuna ao governador Roriz. Eu tive o privilégio de ser sua vice e sabia como ele tinha essa vontade de construir, de dar procedimento às obras de Juscelino Kubitschek”, afirmou.

Durante a homenagem ao ex-governador, Ibaneis elogiou Roriz. “Eu não tive o prazer de conviver com o governador Roriz, mas tive a oportunidade de conviver com suas obras, com a vontade de fazer de Brasília, a melhor cidade do Brasil. O carinho que demonstrava com a população, se reflete hoje com as lideranças comunitárias que o apoiavam”, acrescentou o emedebista.

Entregas

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, ontem, também a entrega de outras obras no Distrito Federal. Dentre os investimentos no campo da saúde, o chefe do executivo afirmou que pretende entregar sete unidades de pronto atendimento (UPAs) até o fim do ano. “Temos hoje em andamento, mesmo no período de pandemia, mais de 200 obras de infraestrutura no DF”, pontuou. Também adiantou que o prazo para a conclusão da ampliação do Hospital Regional de Samambaia. “Estamos trabalhando agora, durante este período, para fazer a ampliação do Hospital de Samambaia, que será entregue dentro do prazo de dez dias, levando mais 102 leitos para a comunidade”, acrescentou o governador.

Para a região Norte, o chefe do executivo local também anunciou a entrega de mais duas estruturas, que pretende fazer até o fim do mandato. “Temos aqui a construção de mais dois viadutos: a segunda entrada de Sobradinho e o viaduto que vai interligar a entrada de Planaltina e a entrada de Brasilinha”, declarou.