Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Renato Alves/Agencia Brasília)

Lançamento da pré-candidatura à reeleição

A pouco mais de um ano do início da campanha eleitoral, o governador Ibaneis Rocha (MDB) trabalha claramente no projeto de reeleição. Em meio à pandemia, tenta administrar insatisfações com lançamento de obras e solenidades, como a inauguração do Complexo Viário Governador Roriz, conjunto de pontes e viadutos que formam a Ligação Torto-Colorado e o Trevo de Triagem Norte. Foi quase um lançamento de pré-candidatura, com uma homenagem ao ex-governador que morreu há dois anos e meio. Ibaneis conseguiu até tirar de casa a viúva de Roriz, dona Weslian, que estava acompanhada de duas das três filhas, Wesliane e Jaqueline Roriz, e da ex-governadora Maria de Lourdes Abadia. Vice de Roriz entre 2003 e 2006, Abadia até fez discurso. Pareciam os velhos tempos.

Em aquecimento

O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (MDB), também fez discurso de candidato na inauguração do complexo viário Governador Roriz. É um potencial candidato ao Senado.



Sinpol aliado

A Polícia Civil do DF foi representada na solenidade de ontem de Ibaneis Rocha pelo presidente do Sinpol, Alex Galvão, anunciado pelo mestre de cerimônias. Relacionamento bem diferente do que Rodrigo Franco, o Gaúcho, mantinha com Rodrigo Rollemberg (PSB). Certamente se o Sinpol aparecesse em uma inauguração do governo anterior seria para protestar.

Novas arenas

para Leila

A senadora Leila Barros (PSB-DF) é a nova coordenadora da bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional. Ela foi eleita, ontem, em reunião virtual pelos colegas parlamentares. Cabe ao coordenador a função de buscar recursos e representar o DF na Comissão Mista de Orçamento do Congresso e articular ações com o Governo Federal, Judiciário e Legislativo que atenda às prioridades do Distrito Federal. Possível candidata ao Palácio do Buriti, Leila terá visibilidade num momento em que busca de firmar como um nome para o GDF. Outro espaço é a participação na CPI da Pandemia. Embora não seja membro, Leila tem assistido às sessões, em revezamento com outras senadoras para que não faltem mulheres no plenário da CPI, numa composição oficial totalmente masculina.

Dia contra celular

no volante

Entrou em vigor a lei que institui no DF o Dia Distrital Contra o Uso de Aparelho Celular ou Similar Eletrônico ao Volante, a ser realizado anualmente em 22 de maio. O projeto que deu origem à nova lei, de autoria do deputado distrital Claudio Abrantes (PDT), foi sancionado pelo governador Ibaneis Rocha. A data foi escolhida pela morte do motociclista Antônio Eduardo Mendes, ocorrida no Setor Sudoeste, em 2016. Ele morreu atingido por um carro. A perícia apontou o uso do celular pela motorista no momento do acidente.

Em outro campo

Enquanto Ibaneis Rocha (MDB) participava da inauguração da grande obra, a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, participava de um café oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro a lideranças evangélicas. Muito voto reunido no mesmo ambiente. Possível candidata a cargo majoritário, Flávia pode concorrer ao Senado ou ao governo no campo bolsonarista. Pode também ser vice na chapa de Ibaneis, a depender da conjuntura.



Carecas

Visto rapidamente o careca que aparece na foto acima, com Flávia Arruda e Bolsonaro parece outra pessoa... Mas é o general da reserva Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência.

Só papos

“Calma, não precisa ficar nervosa"

Marcos Rogério (DEM-RO), senador, ao interromper a senadora Leila Barros, enquanto ela interrogava o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten

“Apesar de cansativo, às vezes é bom ser desacreditada e acusada de ‘estar nervosa’, ao vivo para todo o país, pois dessa forma fica exposto o machismo estrutural que existe no Brasil”

Leila Barros (PSB-DF), senadora