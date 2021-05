Rômulo Bezerra,55 anos

LP Luana Patriolino

(crédito: Arquivo pessoal)

O psicólogo Rômulo Bezerra morreu ontem, aos 55 anos em decorrência da covid-19. Internado no Hospital Regional do Gama (HRG), ele não resistiu às complicações da doença. Ficou conhecido pelo trabalho como conselheiro tutelar. Rômulo deixa a mulher e quatro filhos.

Muito popular em Taguatinga, onde foi conselheiro por dois mandatos, Rominho, como era chamado pelos amigos, trabalhou no gabinete de Chico Leite na Câmara Legislativa do DF (CLDF), e como diretor na Administração Regional de Águas Claras.

Também foi chefe de gabinete das administrações regionais de Candangolândia e Recanto das Emas, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia e diretor do Sindicato dos Radialistas. Rômulo nasceu em Taguatinga, estudou na Escola 11, no Centro de Ensino 4 e na EIT. Participou do grupo de Crisma da Igreja São José. Em Olhos D’Água, município de Alexânia, ele era proprietário da Pousada do Rominho.