Polícia Militar celebra 212 anos e PMDF faz ações para comemorar

CB Correio Braziliense

Uma série de ações foi planejada para comemorar o aniversário - (crédito: Divulgação/ PMDF)

A Polícia Militar comemora, nesta quinta-feira (13/5), 212 anos e a PMDF planeja uma série da ações para marcar a data. Nesta quarta (12/5), houve a liberação do policiamento na Esplanada dos Ministérios. No sábado (15/5), os militares pretendem arrecadar 400 cestas básicas para distribuir a famílias que necessitam de alimentos.

A Polícia Militar foi organizada enquanto instituição pouco depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1809. A criação da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia foi uma das primeiras medidas tomadas pelo imperador Dom João VI nestas terras. Em 1834, as então províncias ganharam autonomia e constituíram a força policial local.

Com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, o nome da corporação iria mudar, após a criação da figura jurídica do Distrito Federal.

Atualmente, a corporação desempenha diversas ações, como atendimento emergencial, combate à violência doméstica e resgate de animais silvestres, por exemplo.