Missas e terços fazem parte do festejo em homenagem ao dia de Nossa Senhora de Fátima, nesta quinta-feira (13/5), em Brasília, no Santuário e na Igrejinha. As atividades encerram a trezena, instituída pelo Papa Francisco, e que prevê 13 dias de profunda oração pelo fim da pandemia.

Neste ano, a festividade manterá os protocolos de segurança, como restrição do número máximo de pessoas dentro da igreja, aferição de temperatura e uso de máscaras. Para receber mais fiéis devotos, as paróquias aumentaram o número de missas ao longo do dia. No Santuário Nossa Senhora de Fátima, na 906 Sul, as missas estão marcadas para as 8h, 10h, 12h e 15h.

Ainda no Santuário, às 18h15 será rezado o terço internacional e, posteriormente, será celebrada a missa solene, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da comunidade. Na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 307/308 Sul, a santa missa será celebrada às 6h30, 9h, 11h e 13h.

Para finalizar a trezena e comemorar a data da padroeira, o Santuário organizou uma festa drive-thru. Das 9h às 11h, e a partir das 15h, os devotos estarão vendendo para toda a comunidade brasiliense pastel, canjica e doces. Das 11h30 às 14h, será servido um almoço e, a partir das 17h, porções de batata frita e baião de dois serão vendidas.

Em plena Primeira Guerra Mundial, o papa Bento XV clamou aos católicos que rezassem a Nossa Senhora pedindo pelo fim da guerra. Oito dias após a convocação, Nossa Senhora de Fátima fez sua primeira aparição em 13 de maio de 1917 na pequena aldeia de Fátima em Portugal. Em um local chamado “Cova de Iria”, ela apareceu para três pequenos pastores: Lúcia, Francisco e Jacinta.

Por volta de meio-dia, eles brincavam pelo campo enquanto cuidavam de um pequeno rebanho quando pararam para rezar o terço, como era de costume. Queriam voltar logo para a brincadeira e, por isso, rezaram à moda deles. Voltaram então para o campo e, pouco depois, viram um clarão bem similar ao de relâmpagos.

Acharam que ia chover, então se recolheram para ir embora quando apareceu um segundo clarão em cima da copa de uma árvore, chamada azinheira. Em seguida, viram Nossa Senhora de Fátima. Assustados, quiseram correr, mas Nossa Senhora logo os tranquilizou, pedindo que não tivessem medo, pois ela vinha do céu.

Segundo relato dos próprios pastorinhos, a visão era de uma “Senhora mais brilhante que o Sol”, e, em suas mãos, pendia um Rosário. Serena e tranquila, disse às crianças: “Vim para pedir que venhais aqui seis meses seguidos, sempre no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Em seguida, voltarei aqui ainda uma sétima vez”.

E as aparições aconteceram nos sete meses seguintes conforme o prometido. Antes de ir embora, Nossa Senhora de Fátima ainda ressaltou: “Rezem o Terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo, e o fim da guerra”.

