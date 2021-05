CB Correio Braziliense

No Planalto, Very Well acompanhou a trajetória de 13 presidentes - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr.)

Morreu, na última quarta-feira (12/5), uma das figuras mais emblemáticas do Palácio do Planalto, José Henrique Nazareth, mais conhecido como Very Well. Ele trabalhou no local por 51 anos e ficou marcado na história da capital federal por acompanhar de perto a passagem de 13 presidentes da República no poder. Aos 86 anos, ele morreu em decorrência de uma insuficiência cardíaca causada por um infarto.

Com 30% do coração funcionando, Very Well estava na unidade de terapia intensiva (UTI) há quatro dias, mas não resistiu e ,morreu por volta das 19h45. Ele deixa a esposa, Miriam de Faro, filhos e netos.

O apelido, que traduzido para o português significa tudo bem, pegou fácil assim que José Henrique chegou ao Planalto para atuar como porteiro. A simpatia e o sorriso no rosto o levaram para o Comitê de Imprensa. Ele despediu-se do Palácio do Planalto em 2013, aos 78 anos. À época, os colegas realizaram uma festa em homenagem aos 51 anos de serviço prestado por Very Well.

Para o jornalista Irineu Tamanini seria muito justo mudar o nome do comitê de imprensa do Palácio para “Comitê de Imprensa Very Well”. “João Henrique Nazaré, o Very Well, entrou no Palácio do Planalto no Governo Jango e saiu no Governo Dilma. Foram 51 anos de trabalho, 13 presidentes da República. Very sabia mais o que era lead do que muitos jornalistas que passaram pelo Palácio do Planalto”, declarou.

Very Well é lembrado pelo jornalista Márcio Braga como uma pessoa alegre, prestativa e comunicativa. “Os jornalistas dependiam dele. Qualquer coisa que a gente precisava procurava pelo Very Well. Todos têm o maior carinho por ele até hoje. Foi uma tristeza abrir as redes sociais e ver essa notícia, é um dia muito triste, mas ele está no céu, alegrando os anjos", acredita.