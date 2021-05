CB Correio Braziliense

O advogado Nauê Bernardo de Azevedo organizou a campanha de doações - (crédito: Arquivo pessoal)

No ritmo da solidariedade, o advogado Nauê Bernardo de Azevedo, 31 anos, iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas e máscaras de proteção contra a covid-19. A ideia começou após se sensibilizar com a situação precária que muitas pessoas estão vivendo durante a pandemia. “A ideia surgiu do fato de muitas pessoas estarem com fome e por eu ter visto que, apesar de todo esse contexto muito complicado que estamos vivendo, acabei conseguindo me sustentar bem esse período de pandemia, mas, ao mesmo tempo, vejo muita gente que está em uma situação muito ruim”, relata Azevedo.

Como comemoração de aniversário, o advogado decidiu entregar as arrecadações próximo à data, em 18 de junho. “Em um misto de tristeza — que é o primeiro sentimento que acaba me levando a fazer isso, com gratidão por não ter esse problema, eu resolvi me inspirar em outras iniciativas e transformar o meu aniversário nessa instância solidária. No lugar de me darem presentes, me ajudem a arrecadar”, ressalta. “Para ajudar a deixar a vida dessas pessoas um pouquinho melhor, ainda que por pouco tempo”, diz.

Também é possível ajudar a campanha doando dinheiro para a compra de alimentos, agasalhos e máscaras. Segundo Nauê, depois das entregas, será feita uma prestação de contas para que todos os doadores fiquem cientes do trabalho que foi realizado. “Deixei uma conta específica para isso, para não misturar meus recursos com as doações, e vou fazer a prestação de contas quando a campanha acabar”, reitera.

A iniciativa está recebendo o apoio de amigos, empresas e internautas interessados em fazer o bem. “O importante é que a gente consiga espalhar essa ideia, esse sentimento de solidariedade. Se pudermos fazer alguma coisa para melhorar um pouquinho a vida dessas pessoas, por que não fazer?”, diz o advogado.

Como ajudar

Data: doações até 17/6

Entrega: 18/6

Pontos de doação: Beirute (CLS 109 e CLS 107); Pizzeria Napoletana (CLN 312 e Rua 25 Norte - Águas Claras); Rott Bar (CLSW 103); e La Fugazzeta (CLSW 103)

Doações em dinheiro: Banco n. 380 PicPay Serviços S.A Agência 0001 | Conta 328040851 | CPF: 02940443106

Pix: contatoenebe@gmail.com