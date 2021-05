DF terá volta de eventos presenciais após mais de um ano

PM Pedro Marra

Decreto libera, entre outros, casamentos no DF - (crédito: PxHere)

Após mais de um ano sem eventos com público, o Distrito Federal terá o retorno das atividades com 50% da capacidade total. O secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, confirmou a autorização do GDF em coletiva de imprensa no Palácio de Buriti na tarde desta quinta-feira (13/5). "Os eventos que estão sendo autorizados são chamados eventos sociais, que dizem respeito a batizados, casamentos, aniversários e afins", declarou.

Segundo Rocha, será publicado um protocolo composto por 22 itens com medidas de prevenção para o setor em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta (13/5). "Em caso de realização de festas, o funcionamento será de 11h às 23h, mas com proibição de espaço para dança e aglomeração de pessoas. A proibição ficará para aqueles eventos que exigem licença eventual de poder público, como show. Continua proibido a venda de ingressos ou cobrança de qualquer valor a título de contribuição dos convidados", explicou.

Festas, shows e eventos em boates serão proibidos. "O artigo 2º (do decreto) diz que ficam suspensos no DF eventos presenciais de qualquer natureza que exijam licença do Poder Público, como comércio, seminários, simpósios e palestras", acrescentou o chefe da Casa Civil.

