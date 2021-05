Incentivo à prática esportiva

CM Cibele Moreira

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Com o objetivo de aumentar a oferta de atividades físicas para a população, o Governo do Distrito Federal lançou o projeto Educador Esportivo Voluntário. A iniciativa vai selecionar profissionais qualificados para ministrar aulas e desenvolver ações gratuitas em espaços públicos do DF. O edital de chamamento para 120 vagas foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) ontem. As inscrições ocorrem de 20 a 30 de maio. Neste primeiro momento, podem participar pessoas maiores de 18 anos graduadas em Educação Física, licenciatura plena ou bacharelado com registro profissional do Conselho Regional de Educação Física do DF (CREF/DF). O investimento previsto é de R$ 3,5 milhões por ano.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, o projeto contribui, ainda, para o combate ao sedentarismo. O voluntário vai atuar como agente facilitador no condicionamento físico individual e em grupo dos brasilienses. A proposta prevê quatro horas de atividades diárias, podendo chegar até 20h semanais. Haverá programação para cada unidade esportiva ou de lazer que será dividida por turnos matutino, vespertino e noturno. Os educadores selecionados receberão uma ajuda de custo, com média mensal de R$ 800.

O programa foi lançado ontem durante cerimônia no Palácio do Buriti. O evento contou com a presença da secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, e do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Para o chefe do Executivo, a iniciativa vem como um amparo para a população principalmente neste período de pandemia. “Existem diversos educadores voluntários que ajudam crianças e jovens na preparação para os esportes. O que estamos fazendo é dar uma remuneração para eles se deslocarem e terem uma renda com esse trabalho que já desenvolvem. É uma ideia que nos inspira muito, porque nós vamos ajudar pessoas a prestar serviço social para a formação dos nossos jovens e crianças. Pretendemos atender 25 mil crianças e adolescentes no DF e queremos dobrar esse número para mil educadores”, ressaltou o emedebista. “Vamos trabalhar para ampliar o programa o mais rápido possível para que possamos atingir um número maior de pessoas.”

De acordo com a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, a ação visa garantir mais saúde à população, assim que for o momento adequado. “No projeto Educador Esportivo Voluntário, o cidadão vai precisar apenas de disposição para cumprir os exercícios físicos sob a coordenação de um profissional da área”, explica Giselle Ferreira.

O investimento inicial do programa é de R$ 296 mil por mês. Na primeira fase de execução, serão disponibilizadas cerca de 3,6 mil vagas nas mais variadas modalidades que serão ofertadas em todas as regiões administrativas. A Secretaria de Esporte e Lazer contará ainda com uma comissão de acompanhamento composta por servidores públicos, sendo um deles, pelo menos, um formado em educação física, para supervisionar, orientar, fiscalizar e acompanhar os educadores esportivos.

Para a segunda etapa do programa, a pasta selecionará 280 voluntários sociais — graduandos, atletas e comunidade esportiva que possibilitará a ampliação de 8,4 mil vagas. O atendimento será estendido para pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista. É esperada a contratação de 400 voluntários.

“Vamos priorizar aqueles que atendem maior quantidade de alunos e queremos colocar o programa em todas as cidades. De início, são 120 vagas exclusivas para profissionais de educação física, depois mais 280 abertas a estudantes e pessoas ligadas ao esporte. Essa ajuda de custo vai auxiliar as pessoas e incentivar a prática. Esporte também é saúde”, frisou a secretária. Não há data definida para o início das atividades, segundo o GDF.

Participe

Projeto Educador Esportivo Voluntário abre 120 vagas para profissionais graduados em Educação Física Inscrições ocorrem entre 20 e 30 de maio. Mais informações: www.esporte.df.gov.br