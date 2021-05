Corpo de jovem de 19 anos é encontrado decapitado em córrego no DF

DD Darcianne Diogo

Jovem foi decapitado em ponte antes de ser jogado em córrego - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o assassinato de um jovem de 19 anos. O corpo de Mateus dos Santos Sousa foi encontrado decapitado, na manhã desta quinta-feira (13/5), em um córrego, na região de Brazlândia, próximo à Ponte Maranata, a 200 metros de Águas Lindas (GO).

Até a mais recente atualização dessa reportagem, ninguém tinha sido preso. Segundo as investigações, Mateus foi esfaqueado dentro de um bar, em Padre Lúcio (GO). Testemunhas relataram que, após ser atingido pelos golpes de faca, o jovem foi colocado pelos criminosos dentro de um carro.

Jovem foi assassinado a facadas dentro de um bar, em GO (foto: Material cedido ao Correio)

Em depoimento aos investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), a tia de Mateus contou que recebeu a informação da morte do sobrinho pela mãe dele, por volta das 21h desta quarta-feira (12/5). Às 7h desta quinta-feira, a tia tomou conhecimento de que havia um corpo boiando às margens do rio e foi até o local com uma irmã e uma amiga. Lá, elas reconheceram que era Mateus por uma tatuagem no braço.

Ao Correio, o delegado à frente do caso, Mozeli da Silva, afirmou que a motivação do crime ainda está em investigação. “Depois que eles o mataram, o levaram até a ponte e o decapitaram”, informou. A cabeça do jovem não foi encontrada. A polícia suspeita que criminosos levaram partes do corpo do jovem.