Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press - 31/3/21)

"Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence

obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis."

José de Alencar



O que a W3 Sul tem de bom

A avenida já foi o centro comercial mais movimentado de Brasília. A grande passarela de compras do Plano Piloto de uma época em que os shoppings não marcavam tanta presença na cidade. Mas a W3 Sul se reinventa sempre. Além de manter cantinhos especiais e tradicionais que resistem ao tempo, traz novidades charmosas. Vale a pena andar por ela para reencontrar lugares ou descobrir espaços sensacionais. A coluna quer mostrar um pouco dessas atrações. Um dos destaques é a Infinu Comunidade Criativa, na 506 Sul, que reúne gastronomia, arte, serviços e eventos.



Economia criativa

A galeria foi inaugurada há 1 ano, em meio ao desafio da pandemia. Mas, por contar com uma praça a céu aberto, conseguiu atrair público neste período. A Infinu é a tradução da economia criativa em Brasília. À frente do espaço, está Miguel Galvão, 35 anos, economista formado pela UnB e idealizador do evento PicNik, que atraía milhares de brasilienses quatro vezes por ano em espaços públicos da cidade até a chegada da covid-19.



QG do PicNik

Miguel conta que a Infinu virou o QG do Picnik. Uma referência física e permanente do projeto, que chegou a reunir 4 mil empreendedores por edição. Foram nove anos de eventos. “Nós requalificamos o conceito de quermesse, que é um programa que todo mundo gosta. Queremos proporcionar esse encontro lúdico das pessoas, abrindo espaço para que pequenos empreendedores possam vender seus produtos”, explica Miguel. O projeto passou também a dar suporte a esses microcomerciantes para se estruturarem de forma mais profissional.



Beco que virou praça

Miguel conseguiu transformar um beco degradado da W3 Sul num espaço bonito e ocupado por arte. Lá tem café, pizzaria, sorveteria, lojas de roupas e box para expositores. Todos os produtos têm identidade com Brasília. Também oferece serviços de tatuagem, barbearia, entre outros. “Ainda existe uma relação afetiva forte da população com a W3 Sul. Ela tem tudo para despontar novamente, ser um grande centro de atrações”, afirma Miguel, que é vice-presidente da Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF. Neste fim de semana, vale conferir a Feira de Vinil, das 10h às 20h. O espaço funciona de terça a domingo.

Sesc e Senac no DF permanecem em gestão compartilhada

Foi prorrogado por mais 90 dias o período de gestão compartilhada do Sesc e do Senac no DF com a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Em situação normal, o controle das entidades é da Fecomércio-DF.

Processo eleitoral

Para garantir que não fossem utilizadas de forma inadequada no processo eleitoral, o presidente da CNC e dos conselhos nacionais do Sesc e do Senac, José Roberto Tadros, determinou em fevereiro a gestão compartilhada. E indicou um representante para administrar as duas entidades regionais. A medida foi em decorrência da vacância da presidência da Fecomércio com o falecimento de Francisco Maia por complicações causadas pela covid-19.

Arrumando a casa

O vice-presidente da CNC, Valdeci Cavalcante, foi designado para a missão. “Estamos arrumando a casa para que o representante da Fecomércio, quando assumir, já tenha um rumo seguro e eficiente para garantir que não haverá dano algum ao Sesc e ao Senac do DF”, explica.