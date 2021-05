CB Correio Braziliense

A Neoenergia — antiga CEB — irá interromper o fornecimento de energia em quatro regiões do Distrito Federal para realizar manutenções e melhorias na rede nesta sexta-feira (14/5). No Sol Nascente/Pôr do Sol, a instalação de um novo transformador afetará o conjuntos A a E da Chácara 51-A. A interrupção ocorrerá das 9h às 14h30.



Na região do Recanto das Emas, a substituição de um poste deixará alguns endereços sem luz das 8h40 às 13h. A falta de energia afetará a Quadra 605, nos conjuntos 13 (lotes 1 ao 20), 19 (lotes 1 ao 24), 20 a 22, 23 (lotes 1 ao 12) e 23-B (lotes 1 ao 12).

Serviços de melhorias pela Neoenergia também serão feitos no Lago Norte. A extensão de rede de alta tensão deixará sem energia o Setor de Mansões, Trecho 7, Conjunto 1, chácaras 4, 9, 10-a, 10-b, 15, 16-b, 17, 17-b, 17-c, 17-D, 17-I, 18, 18-b, 21,25, 26 e 95.

Também terá o fornecimento interrompido, em razão de poda de árvores, a região do Morro da Capelinha, em Planaltina. Das 8h40 às 16h, ficarão sem luz as chácaras Barbosa, Cinco irmãos, Três irmãos, São Luiz, Padre Cícero, Bela Vista, Danjup, Casa Grande, São José, 1, 2, 3, 4, 6,7, 7-a, 8, 9, 10, 11, 14, 14/15,15, 16, 17, 35, 38, além do Sítio do Pedrito.

De acordo com a Neoenergia, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.