CM Cibele Moreira

(crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

Um adolescente de 17 anos está entre as 35 pessoas que aguardavam por uma vaga na UTI covid-19 na manhã desta sexta-feira (14/5) no DF. O estado de saúde dos pacientes, confirmados ou com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, é considerado grave. Desse quantitativo, 25 deram entrada no sistema de regulação de leitos na quinta-feira (13/5).

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, seis pessoas com menos de 40 anos estão na lista de espera por UTI Covid. No entanto, a faixa etária entre 50 e 73 anos compõe a maioria dos casos presentes no sistema de regulação.

A expectativa da Secretaria de Saúde é que, com a abertura dos Hospitais de Campanha essa fila zere e a população possa ter o melhor atendimento com todo o suporte necessário. Nesta sexta-feira (14/5), o governador Ibaneis Rocha (DEM) inaugura a unidade do autódromo. A taxa de ocupação de leitos em unidade de terapia intensiva na rede pública está em 78,4%.

Dos 480 leitos disponibilizados para receber os casos graves da covid-19 nos hospitais públicos, 94 estão vagos, 38 estão bloqueados e seis aguardam liberação. Todos os leitos bloqueados são de hospitais particulares conveniados com a rede pública. Segundo dados da Secretaria de Saúde, a maior parte dos bloqueios ocorre pela ocupação do leito por paciente na rede privada.

Além das UTIs, a rede de saúde conta com 255 leitos em unidades de cuidados intermediários (UCI) para casos com suspeita ou confirmação da covid-19. Desse quantitativo, 103 leitos encontram-se disponíveis para receber pacientes — sendo que 44 estão localizados no Hospital de Campanha do Gama. De acordo com a pasta, a UCI tem a mesma estrutura que um leito de UTI convencional, por isso é capaz de dar todo o suporte necessário para os casos mais graves.

Na rede particular a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 chegou a 89% na manhã desta sexta-feira (14/5). Dos 331 leitos reservados para atender pacientes com a doença, 29 estão disponíveis.