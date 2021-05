PCDF desmantela laboratório de drogas em Samambaia

DD Darcianne Diogo

A polícia apreendeu drogas e munições durante a operação - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante no âmbito da operação Ergastírio (laboratório em grego) por tráfico de drogas. A ação, coordenada pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), desmantelou um laboratório de drogas que funcionava na Quadra 423 de Samambaia.

Os investigadores flagraram, na noite desta quinta-feira (13/5), o momento em que o rapaz vendeu duas porções de cocaína para dois usuários. Durante as buscas, a polícia encontrou na casa cerca de 1,5kg de cocaína do tipo escama de peixe, 100g de skunk, uma pistola 9mm com numeração adulterada e 13 munições intactas. "Além disso, encontramos dois potes de creatina que eram utilizados para batizar a droga, uma prensa, material para embalar o entorpecente, duas facas e uma colher utilizados para cortar e misturar a droga, duas balanças de precisão, um caderno com as anotações do tráfico e R$ 1.070", afirmou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Preso, o homem foi indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia. Os usuários assinaram um termo circunstanciado pela prática do crime do art. 28 da lei de drogas e foram liberados.