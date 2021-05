Curada de câncer, jovem homenageia profissionais do Hospital Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Hospital de Brasília / Assessoria de Comunicação )

Após receber tratamento contra um câncer no rim e ser curada, Maria Eduarda de Castro Pinheiro, de 21 anos, decidiu fazer uma homenagem para os profissionais da saúde. A jovem fez uma apresentação de balé, nesta quinta-feira (13/5) no Hospital Brasília, onde recebeu todo o acolhimento quando estava com a doença.

Maria Eduarda descobriu a doença quando tinha 5 anos. Depois da retirada do órgão e diversas sessões de quimioterapia e radioterapia, ela se curou. Esse processo durou dois anos e contou com a ajuda de diversos médicos e enfermeiros do hospital.

A jovem retornou ao hospital para também animar quem está internado na unidade. "Estar aqui é muito importante para mim porque, além do fato de eu poder agradecer às pessoas que cuidaram de mim, eu posso vir e dar força para as pessoas que estão passando pela mesma situação. Eu estou muito feliz e grata por isso", contou Maria Eduarda.

A coordenadora de enfermagem da UTI pediátrica, Katylla Martins, afirmou: "Hoje, o nosso sentimento é de gratidão em vê-la com a saúde restabelecida, saber que somos parte disso e tocamos a vida dela. Não poderíamos ter melhor presente na semana de enfermagem. Nosso muito obrigado".

A dançarina acredita sobre o uso da arte como uma forma de agradecer e confortar todos que estão no hospital. Para ela, foi muito importante estar de volta e perceber que as pessoas também se emocionaram com a homenagem. "Só tenho que agradecer mesmo por essa oportunidade que me deram porque era um sonho meu desde o princípio", afirmou a jovem.