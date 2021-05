Metrô-DF reapresenta proposta para encerrar a greve dos metroviários

AI Ana Isabel Mansur

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou, em nota, que durante a audiência realizada nesta sexta-feira (14/5), no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT), reapresentou aos metroviários proposta enviada à categoria em 14 de abril. De acordo com o Metrô-DF, a proposição avança na concessão de reivindicações dos empregados e ainda não foi votada. O objetivo é dar fim à greve dos empregados.

O texto ressalta que as cláusulas que são objeto de impasse, referentes ao 13º salário do auxílio-alimentação e quebra de caixa, serão discutidas no TRT. O Metrô-DF julgou o próprio feito como "demonstração de boa vontade e disposição em atenuar os efeitos da greve em momento tão delicado".

A companhia informou ainda que uma nova audiência deve ocorrer na próxima segunda-feira (17/5), quando o Metrô-DF espera o posicionamento do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF). O Correio procurou o SindMetrô, mas ainda não recebeu retorno do sindicato. O espaço segue aberto, portanto, para manifestações.

Histórico

Os metroviários estão de braços cruzados, por tempo indeterminado, desde 19 de abril. A categoria pede garantias de direitos trabalhistas para o biênio 2021-2023. Dias depois do início da greve, a Justiça determinou a manutenção de trens em circulação em um número mínimo.