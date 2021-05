D » DARCIANNE DIOGO

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) segue com as investigações para identificar outras pessoas ligadas ao jovem, de 25 anos, preso na Operação Ergastírio (laboratório, em grego) por manter um laboratório de drogas dentro de casa, na QR 423 de Samambaia Sul.

Após investigações e monitoramento, os policiais flagraram o momento em que o jovem vendia drogas a dois homens. Ao ser abordado, o rapaz levou os investigadores até a residência e mostrou onde os entorpecentes estavam escondidos. Nas gavetas de um quarto, a equipe encontrou cerca de 1,5kg de cocaína do tipo escama de peixe — conhecida como “cocaína pura”, que chega a custar R$ 100 mil o quilo —, 100g de skunk, além de uma pistola 9mm com numeração adulterada e 13 munições intactas.

“Na casa, encontramos dois potes de creatina que eram utilizados para batizar a droga, uma prensa, material para embalar o entorpecente, duas facas e uma colher utilizados para cortar e misturar a droga, duas balanças de precisão, um caderno com as anotações do tráfico e R$ 1.070”, afirmou o delegado-adjunto da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Thiago Peralva.

Preso, o homem foi indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia. Os usuários assinaram um termo circunstanciado pela prática do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no Art. 28 da Lei de Drogas, e foram liberados.

Outros casos

De janeiro a maio deste ano, a 19ª DP fechou, pelo menos, seis depósitos de drogas no DF. Entre os mais recentes, um no último dia 6, na QNP 15, de Ceilândia. Dois homens, de 39 anos e 36 anos, foram presos por manter o local. O mais velho foi detido em casa, uma residência de alto padrão de luxo em Vicente Pires. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 10kg de maconha, uma pistola calibre 380, R$ 5,3 mil, duas balanças de precisão, o caderno de contabilidade do tráfico, material para cortar e embalar drogas e dois automóveis.