Homem retirado à força do metrô no DF recitava poesia para sustentar família

DD Darcianne Diogo

Rafael foi retirado a força de vagão do metrô - (crédito: Reprodução)

Um vídeo registrado por passageiros do Metrô-DF mostrou a ação de um segurança retirando um jovem à força de dentro do trem, nesta sexta-feira (14/5). A filmagem mostra o momento em que o rapaz recebe um mata-leão por trás e é jogado ao chão. Passageiros que acompanham a cena pedem para o segurança parar (veja o vídeo abaixo).

O Correio conversou com o jovem. Pai de três filhos, de 10 e 6 anos, e de um bebê de 6 meses, Rafael da Cruz Santos, 31, mora há três meses na capital e, todos os dias, recita poesias nos vagões dos trens.



Durante a ação, Rafael diz a todo instante aos seguranças que não é bandido e diz que está sendo agredido. Revoltados, os passageiros gritam para que os servidores o soltem. “Não faz isso com ele”, diz uma mulher. Ao Correio, Rafael contou que estava na Estação Feira do Guará quando saiu de um vagão e ia passar para outro e continuar recitando poesias, como faz diariamente. “A porta estava quase fechando e coloquei minha mão para não fechar. Foi quando eles viram e me impediram. Falei que não ia sair do vagão, que não tinha motivos, mas eles me pegaram à força”, detalhou.

Morador de Samambaia Norte, Rafael atua como artista de rua e cria poemas para recitá-los e tirar a renda, que sustenta a mulher e os três filhos pequenos. “Trabalho como um funcionário público. Todos os dias começo cedo. É minha forma de sobrevivência. Nessa pandemia, piorou muito, mas estamos lutando”, afirmou. O rapaz conta que está traumatizado com o ocorrido e pensa se vai ou não voltar a recitar as poesias nos vagões. “Tenho medo deles me pegarem e me jogarem em uma salinha, onde ninguém esteja vendo, e fazer o mal. Dá medo de morrer.”

Rafael está há três meses em Brasília e trabalha recitando poemas (foto: Redes sociais)

O artista criticou, ainda, a forma de abordagem dos seguranças e apontou despreparo profissional. “Já sou conhecido por muita gente no metrô, porque faço isso todos os dias. Não incomodo ninguém. Estou ali trabalhando”, finalizou.

O que diz o Metrô-DF

Procurada pela reportagem, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal informou que os empregados da segurança estavam embarcando um deficiente visual na plataforma 2 da Estação Feira e avistaram Rafael, que se autodenomina o ‘Poeta’, “realizando mendicância no trem, prática proibida pelo RTTS (Regulamento de Transporte de Tráfego e Segurança)”.

Segundo o Metrô-DF, Rafael tentou trocar de vagão e segurou a porta do trem, fato que impediu a saída do trem. “A segurança abordou o indivíduo e solicitou que ele saísse do trem para averiguações, mas ele se negou. Os seguranças insistiram na saída dele por ter transgredido o RTTS. Diante da negativa, por conta da resistência e desobediência, ele foi contido e retirado do sistema”, afirmou, por meio de nota oficial.

Rafael foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi lavrado boletim de ocorrência por desacato. “Por diversas outras vezes, este usuário foi orientado no sistema sobre a proibição. Um agente de segurança do Metrô-DF foi encaminhado para o IML, devido a machucados na região da testa durante a atuação na ocorrência”, finalizou a companhia, em nota.