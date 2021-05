GDF anuncia obras e entregas

CC Caroline Cintra

(crédito: Renato Alves/Agencia Brasilia)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou uma série de obras e entregas previstas para os próximos dias na capital federal, durante as agendas realizadas ontem. Na inauguração da primeira unidade básica de saúde (UBS) no Jardins Mangueiral, o chefe do Executivo local informou que o governo está projetando dois viadutos e o asfaltamento da DF-140 para aliviar o trânsito na região. “Somos um governo que faz entrega e melhora a vida da população”, disse.

Ainda na região, Ibaneis afirmou que pretende construir outra área de habitação, chamada de Alto Paraíso. A intenção do Governo do Distrito Federal (GDF) é atender demandas de moradores da cidade, que pediram a criação de um parque no local. Para outras localidades, o emedebista antecipou novidades. “Também vamos construir a feira do Jardim Botânico, muito esperado por todos os moradores da região. O projeto está pronto na Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) e será licitado até o segundo semestre”, destacou o governador.

A UBS nº 1 do Jardins Mangueiral, localizada na Praça de Atividades 2, vai atender cerca de 20 mil pessoas. São 25 salas, entre consultórios, espaço para coleta, medicação, triagem e vacinação, com previsão de cinco equipes de saúde da família completas. Ao todo, foram investidos R$ 3 milhões para a construção da unidade.

O administrador do Jardins Mangueiral, Antônio de Pádua, afirma que a obra foi uma demanda da comunidade. “Há um ano e meio, fiz o pedido para a construção do equipamento público, e, prontamente, o governador autorizou a construção dessa UBS, que vai atender não só ao Jardins Mangueiral, mas a todos do Jardim Botânico e de São Sebastião. Porque a saúde é direito de todos, estamos muito felizes com essa entrega”, comemorou.

Outras unidades básicas de saúde estão em construção pelo DF, no Riacho Fundo II, com 97% das obras executadas; Ceilândia (85%); Paranoá Parque (79%); Planaltina (50%) e Sobradinho II (49%). Mais 16 UBSs estão em fase final da elaboração de projetos complementares para que sejam licitadas

Pandemia

O GDF entregou, ontem, o hospital de campanha do Autódromo Internacional de Brasília, que vai receber pacientes com covid-19. O intuito é reduzir as filas de cirurgias eletivas, impactadas pela crise sanitária. O local conta com 100 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCIs). De acordo com Ibaneis, há uma estimativa de 50 mil cirurgias a serem realizadas na rede pública de saúde, de todos os tipos. Dessas, 2,5 mil são de emergência. “Vamos chegar a um ponto em que vamos ter uma quantidade de leitos que suporte todo o atendimento do Distrito Federal”, destacou o chefe do executivo local.

Em 7 de maio, o GDF inaugurou o hospital de campanha do Gama. A estrutura conta com 100 leitos de UCI com ventilação mecânica, drogas vasoativas e diálise à beira leito. Isso permite atendimento pleno a pacientes em estado grave. A instalação tem salas de triagem; para procedimentos invasivos; de insumos; de descompressão; de raio-X; e de tomografias. Há, também, área para farmácia e pontos de hemodiálise.

O intuito do governo é entregar até 28 de maio o hospital acoplado de Samambaia, que também atenderá pacientes com o novo coronavírus. A unidade terá 102 leitos. “A Saúde pediu uma semana mais, mas vamos ver se conseguimos até lá”, declarou Ibaneis. “Nós vamos lançar, agora, um edital que está previsto para a próxima semana, trazendo as entidades assistenciais para continuar o trabalho junto ao hospital (de campanha) da Polícia Militar. São 270 leitos que deixarão de ser leitos covid-19 e passarão a ser leitos de cirurgias de UTI gerais para atendimento da população do Distrito Federal”, completou.



O que vem por aí

» Dois viadutos no Jardins Mangueiral

» Asfaltamento da DF-140

» Construção da feira do Jardim Botânico

» Intenção de construção do Alto Mangueiral

» Entrega das UBSs no Riacho Fundo 2, Ceilândia, Paranoá Parque, Planaltina e Sobradinho 2

» Projeto complementar de

mais 16 UBSs

» Entrega do hospital acoplado de Samambaia