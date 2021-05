Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Cícero/CB/D.A Press)

Quem vai na terceira via?

Um dado da pesquisa DataFolha divulgada nesta semana chama a atenção. Mais de 40% dos entrevistados não quer Lula nem Bolsonaro. Num cenário incluindo Ciro Gomes, os indecisos chegam a 49%. É muito espaço para um candidato alternativo. Mas quem? João Doria, Luciano Huck, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes ou uma surpresa? A união de todos esses seria fundamental, mas é difícil.

Coringa

Por falar em alternativas, o governador Ibaneis Rocha (MDB) é apontado como possível candidato coringa a vice. Pode compor a chapa de Bolsonaro, de Lula ou de um candidato do centro. Pode ir pelo MDB ou PP.

Primeira infância na UnB

A Universidade de Brasília vai ofertar no próximo semestre cursos de pós-graduação em primeira infância. A decisão foi tomada durante reunião entre a reitora Marcia Abrahão e a secretária nacional da Primeira Infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira. O encontro foi articulado pela deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), que negocia, ainda, a construção de uma creche para a atender a comunidade acadêmica.

Candidato no outdoor

Candidatíssimo à Presidência da OAB-DF, o advogado Everardo Gueiros, ex-secretário de Projetos Especiais do DF e ex-desembargador eleitoral do TRE-DF, espalhou outdoors por Brasília. Quem viu viu, quem não viu vai ver.

Siga o dinheiro

R$ 272.222.989,80

Valor previsto em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e supervisão motorizada para unidades da Secretaria de Educação do DF.

Rali da vice-governador

O vice-governador Paco Britto (Avante) disse numa reunião nesta semana que liderou a mobilização de motoqueiros com o presidente Jair Bolsonaro. Para quem ouviu, foi uma forma de mostrar ao governador Ibaneis Rocha que tem força pra continuar como vice num eventual segundo mandato.

Roque rebate correligionário e defende servidores

O advogado Paulo Roque reagiu à manifestação do correligionário deputado Gilson Marques (Novo-SC) que chamou Brasília de “antro de servidores”. Roque, que concorreu ao Senado pelo Novo, rebateu: “Defendo a reforma administrativa, mas não como forma de promover o linchamento de servidores. Jamais vamos melhorar o serviço público, que precisa ser melhorado e muito (e esse também é o objetivo da reforma), sem motivar os servidores e atraí-los pra essa grande virada na melhoria do serviço público. É preciso separar o joio do trigo. Metade dos servidores públicos ganha menos de R$ 3 mil mensais”.

A pergunta que

não quer calar….

Quem tem mais seguidores fiéis e condições de agregar apoios na próxima eleição, Lula ou Bolsonaro?



Só papos

“Se esse cara voltar, nunca mais vai sair. Escreve aí”

Presidente Jair Bolsonaro, sobre o ex-presidente Lula



“O único compromisso de Bolsonaro é com a morte, de qualquer maneira”

Fernando Haddad (PT), candidato à Presidência na eleição de 2018