Sábado (15/5) será de tempo quente e seco no Distrito Federal

JM Jéssica Moura

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O fim de semana começa com tempo favorável para quem quiser aproveitar o dia em atividades ao ar livre: o sol vai predominar no céu de Brasília entre poucas nuvens. Com isso, vai esquentar na capital federal. Se na madrugada os termômetros marcaram 12°C, à tarde, a temperatura máxima pode chegar aos 30°C.

Além do calor, os moradores do Distrito Federal vão enfrentar também a secura, que é típica dessa época do ano. A umidade está em queda, e as taxas oscilam entre 95% e 30%.

Essa condição, somada à baixa nebulosidade, afasta qualquer chance de chuva e o tempo fica firme durante do sábado (15/5), de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "Hoje vaidar praia, para quem quiser aproveitar", afirma o meteorologista Mamedes Melo.