Motorista fica ferida após capotagem em Águas Claras

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Por volta das 7h deste sábado (15/5), dois carros colidiram na Avenida Flamboyant, em Águas Claras, em frente ao Residencial Vanessa. Com o impacto da batida, um deles capotou na pista. A motorista do veículo, que ficou de cabeça para baixo, sofreu um traumatismo craniano leve, além de ferimentos no ombro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer as vítimas. A mulher então foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas segundo os militares, estava orientada e estável. O condutor do outro automóvel, que teve a parte da frente danificada, não se feriu.

Acidentes

Mais cedo, às 6h40, um ciclista de 61 anos foi atropelado por um carro de passeio, na altura do balão do Aeroporto. A vítima também foi atendida pelos bombeiros e levado ao Hospital de Base pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava consciente e estável.