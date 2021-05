Moto com R$ 17 mil em multas é apreendida no Paranoá

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um motociclista foi abordado por policiais militares do 20º Batalhão no Paranoá, na quadra 3 da Avenida Comercial, pois o veículo fazia um barulho excessivo. Contudo, ao pedir os documentos ao condutor, ele não portava a documentação do moto e nem a carteira de motorista.

Os militares então verificaram a placa da moto e constataram que o veículo tinha R$ 18.815,08 em débitos, desses, R$ 17.850,00 em multas. Diante disso, a moto foi recolhida para o pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

No mês passado, em uma ação e fiscalização, o órgão flagrou outra moto com dívidas elevadas com 3,9 mil multas atrasadas. O motorista foi parado perto do Shopping JK, na Avenida Hélio Prates, em Ceilândia. No total, as notificações e os débitos somavam R$ 256 mil desde 2018.