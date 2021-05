Bar é interditado em Planaltina após flagrante de aglomeração

MM Michel Medeiros

(crédito: DF Legal/Divulgação)

A Secretaria do DF legal realizou operações em bares de Águas Claras e de Planaltina, na noite de sexta-feira (14/5). Na rua 31 Sul de Águas Claras, foram recolhidas mesas e cadeiras que ocupavam área pública de forma irregular.

A casa já havia sido notificada anteriormente, mas os responsáveis não se adequaram às normas. O estabelecimento foi multado em R$ 7.343,70 pela ocupação do espaço sem o pagamento da taxa denominada Preço Público, que permite a extensão temporária do espaço ocupado

Desta vez, o órgão fiscalizador foi acionado pelos moradores que relataram perturbações constantes, como barulho e algazarra. Ao chegar ao local, não havia pessoas aglomeradas e o distanciamento social preservado.

Em Planaltina, o DF Legal interditou um bar com aglomeração de pessoas. Embora fosse aberto, o local tinha pessoas em pé, sem máscara, consumindo bebidas e dançando. A casa infringia as normas dispostas no decreto em vigor, além de colaborar para o risco de propagação da pandemia de covid-19. Os responsáveis pelo estabelecimento foram multados em R$ 10 mil e o local interditado.

Nesta semana, o Brasil superou a triste marca de 430 mil mortes pelo coronavírus. No Distrito Federal, embora a taxa de contaminação esteja em queda, foram contabilizados 391 mil casos da doença e 8.275 mortes, até a sexta -feira. Motivos pelos quais as autoridades sanitárias recomendam que as medidas de distanciamento sejam preservadas.