CB Correio Braziliense

CURSOS

Empreendedorismo

O Instituto Eu Ligo, em parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, está novamente com inscrições abertas para o curso de extensão “Cidadão Empreendedor”. As inscrições podem ser feitas on-line pelo site http://cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao/. As aulas começam em 7 de junho. Para mais informações: 9 9514-5259.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.

OUTROS

Artigos de direito

O Centro de Estudos da Anafe publicou o edital nº 003, com a chamada de artigos para a 5ª edição da Revista da Advocacia Pública Federal. A publicação será lançada em novembro deste ano. Além dos advogados públicos, podem participar também operadores do direito, acadêmicos da área jurídica e estudantes. O periódico tem o objetivo de reunir e expor trabalhos acadêmicos de interesse da advocacia pública e trazer à tona as principais questões relacionadas ao trabalho desenvolvido por seus membros. Os interessados em participar da seleção de artigos devem enviar o texto, seguindo as normas descritas no edital de chamada, até o dia 11 de agosto de 2021. Todos os materiais devem ser enviados eletronicamente, por meio do site https://seer.anafenacional.org.br/index.php/revista, na Plataforma Seer. Para submeter os artigos, é necessário cadastro prévio na plataforma.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Luz em Movimento

Quem não se inscreveu até o final de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso on-line Luz em Movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos e que tenham noções de informática. Acesso pelo canal do YouTube Luz em Movimento: https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Lendas da capital

Os jornalistas Daniel Zukko e Viviane Costa estão homenageando a cidade com a série Era Uma Vez Brasília — As Novas Lendas da Capital. São quatro episódios em formato de desenho animado que dão vida a alguns “contos” e “causos” da cidade, e misturam fatos históricos com fantasia. Os vídeos estão disponíveis nos canais do @minhabrasilia, @vivicosta_oficial, @brasiliashopping, @sindilegis e @clarobrasil.



Desligamentos programados de energia

ÁGUAS CLARAS

Avenida Araucárias: lote 525, das 8h às 13h.

ASA SUL

SGAS 914, lotes 63-A, 64-A, 65; SGAS 915, lotes 39/70, 64-A/70, 68-A, 69, 69/70, 69-A/70-A; blocos A, B, C, D, das 8h40 às 16h30.

Telefones úteis

Polícia Militar190

Polícia Civil197

Aeroporto Internacional3364-9000

SLU - Limpeza3213-0153

Caesb115

CEB - Plantão116

Corpo de Bombeiros193

Correios3003-0100

Defesa Civil3355-8199

Delegacia da Mulher3442-4301

Detran154

DF Trans156, opção 6

Doação de Órgãos3325-5055

Farmácias de Plantão132

GDF - Atendimento ao Cidadão156

Metrô - Atendimento ao Usuário3353-7373

Passaporte (DPF)3245-1288

Previsão do Tempo3344-0500

Procon - Defesa do Consumidor151

Programação de Filmes3481-0139

Pronto-Socorro (Ambulância)192

Receita Federal3412-4000

Rodoferroviária3363-2281

Autorização para vaga especial

Divtran I - Plano Piloto SAIN, Lote A, Bloco B, Ed. Sede - Detran/DF 12h e 14h às 18h

Divpol - Plano Piloto SAM, Bloco T, Depósito do Detran

Divtran II - Taguatinga QNL 30, Conjunto A, Lotes 2 a 6, Taguatinga Norte

Sertran I - Sobradinho Quadra 14 - ao lado do Colégio La Salle

Sertran II - Gama SAIN, Lote 3, Av. Contorno - Gama-DF



Destaques

Cursos gratuitos

A Escola Aberta do Terceiro Setor é uma plataforma social, totalmente gratuita, de capacitação a distância dos agentes da área. Nela, o interessado pode aprender como fazer uma boa gestão da sua organização e aspectos jurídicos e contábeis, além de ficar atualizado com as novidades nos campos da pesquisa e do conhecimento do setor social no Brasil. Para fazer matrícula, basta acessar o site ead.escolaaberta3setor.org.br.



Nova profissão

Hoje, das 17h às 18h, será transmitido o painel internacional Chief Happiness Officer: What’s Next?. On-line e gratuito, o evento promovido pelo Instituto Feliciência, tem como objetivo debater a atuação do gestor executivo de felicidade dentro e fora do Brasil. O painel on-line e gratuito será em inglês, com tradução simultânea e contará com a participação de nomes como Carla Furtado, professora da PUCRS e fundadora do Feliciência, Marta Branquinho Garcia, gestora executiva de felicidade portuguesa, e Sarah Metcalfe, gestora executiva de felicidade canadense em atuação no Reino Unido. Inscrições gratuitas pelo link http://bit.ly/painel_cho.