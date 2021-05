Crônica da Cidade

CB Correio Braziliense

CPI em Marte

Acabo de receber uma mensagem de um colega da imprensa de Marte relatando uma sessão da CPI do planeta vermelho. Segundo o colega, depois de cometer desmandos em série, o ministro da Saúde marciano foi convocado a prestar depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito, mas conseguiu habeas corpus no Supremo Tribunal Federal de Marte para ficar calado. Ouçamos o relato do jornalista daquele planeta tão distante.

Entrar com recurso no STF de Marte para ficar calado na CPI não é prova de fraqueza e confissão de culpa?

Depoente marciano: É um direito legítimo que a Constituição me assegura.

Vossa Senhoria jura dizer a verdade para esta comissão?

Depoente marciano: Reservo-me o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por que Vossa Senhoria não se interessou em comprar a vacina da Pfizer quando a empresa de medicamentos fez várias propostas sem que o Ministério da Saúde ou qualquer autoridade brasileira desse nenhuma resposta?

Depoente marciano: Para que essa ansiedade e essa angústia?

Por que Vossa Senhoria levou cloroquina a uma região de Marte quando as pessoas morriam asfixiadas nos hospitais daquele estado?

Depoente marciano: Reservo-me o direito constitucional de permanecer em silêncio.

É verdade que Vossa Senhoria afirmou que “um manda, outro obedece”? A quem Vossa Senhoria obedecia?

Depoente marciano: Reservo-me o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Vossa Senhoria não tem problemas de consciência em saber que a ação ou a omissão do ministério sob o seu comando pode ter provocado a morte de milhares de pessoas?

Depoente marciano: Reservo-me o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Vossa Senhoria declarou que compraria vacina se houvesse demanda e que não entendia o motivo da angústia das pessoas. Agora, com 435 mil mortos, o senhor entende?

Depoente marciano: A vacina chegará no dia D e na hora H.

E quando será o dia D e a hora H?

Depoente marciano: Reservo-me o direito constitucional de permanecer em silêncio.

As ações e omissões de Vossa Senhoria levaram ao colapso do sistema de saúde em Marte?

Depoente marciano: O sistema está impactado, mas não colapsou nem colapsará.

É verdade que Vossa Senhoria passeou sem máscara em um shopping de Marte?

Depoente marciano: Vocês podiam me dizer onde eu poderia comprar uma?

Para além de suas prerrogativas constitucionais, Vossa Senhoria não sente o dever moral de prestar contas à nação marciana sobre a sua gestão no combate à pandemia?

Depoente marciano: Perguntar isso é abuso de autoridade!

Um outro depoente afirmou que o senhor foi muito corajoso em assumir o Ministério da Saúde de Marte durante o pico da pandemia. O senhor confirma que é muito corajoso?

Depoente marciano: Reservo-me o direito constitucional de permanecer em silêncio.