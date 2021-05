Previsão do tempo: domingo (16/5) é de sol e frio no Distrito Federal

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O Distrito Federal amanheceu neste domingo (16/5) sob sol entre nuvens. A nebulosidade, ainda intensa pela manhã, vai se dissipar ao longo do dia, mas os termômetros não sobem tanto, a amplitude térmica será inferior em relação a registrada nos últimos dias. Na madrugada, a temperatura mínima foi de 13,5°C e a máxima não deve ultrapassar os 26°C.

O tempo mais seco também deve prevalecer na capital federal. Se nas horas mais frias a taxa de umidade foi de 90%, esse índice declina até os 30% durante a tarde. A condição é típica da estação do outono, uma transição entre o verão, mais quente e úmido, e o inverno, frio e seco no DF.

Com essas condições, não há sinal de chuva, e o fim de semana termina com tempo firme na cidade, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para a segunda-feira (17/5), a tendência é de aumento na nebulosidade e o céu deve ficar encoberto pelas nuvens ao longo de todo o dia.