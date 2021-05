Vídeo: Homem é flagrado e preso após roubo de bolsa na Asa Sul

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (16/5) logo após roubar a bolsa de uma mulher no Plano Piloto. Policiais militares patrulhavam de carro na área central da cidade quando viram o suspeito atravessar correndo o Eixo Monumental em direção ao Setor Hoteleiro Sul.

Toda a ação foi registrada em vídeo pelas câmeras da viatura. A vítima estava do outro lado da pista, e não aparece na imagem. O homem foi preso e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte). Os pertences da mulher foram devolvidos a ela.

Ao conferir a ficha policial do suspeito, os agentes identificaram que ele tinha passagens por violação de domicílio, Maria da Penha, tráfico de substância entorpecente, roubo, furto e lesão corporal.

Segundo levantamento da secretaria de Segurança Pública, até abril, foram notificados no Distrito Federal 5.764 casos de roubo a transeunte. No mesmo período do ano passado, foram 7.898 ocorrências deste tipo e crime, o que representa uma queda de 27%.