Orquestra Filarmônica homenageia profissionais da saúde em apresentações nos hospitais

JM Jéssica Moura

Depois das palmas nas janelas das casas, os trabalhadores da saúde recebem agora uma homenagem em forma de música. A Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB) percorre hospitais públicos do Distrito Federal para levar afeto a esses profissionais, que combatem a pandemia de covid-19. A primeira apresentação foi no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) nesse sábado (15/5).

As apresentações do projeto Concertos nos Hospitais vão percorrer dez unidades de saúde. A próxima será no Hospital de Apoio de Brasília, nesta segunda-feira (17/5). Os concertos integram ainda o Festival Sinfônico promovido pela orquestra no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, que ocorre em três datas: 30/06, 14/07 e 28/07.

Entre os convidados, estão nomes consagrados da música, como Lenine, e também artistas em ascensão, como a cantora e compositora Bruna Ene e Ellen Oléria. Bandas cover do DF também estão entre os convidados: Magoo (Queen), Let It Beatles (Beatles) e Quatro Estações (Legião Urbana). A Orquestra completa 36 anos em 2021 e pede por doações da comunidade para dar seguimento aos projetos musicais, por meio da Lei Rouanet.

Programação:

Dia 15/5 – Hospital Regional de Taguatinga – às 19 horas

Dia 17/5 – Hospital de Apoio de Brasília – 8h

Dia 17/5 – Hospital Regional de Samambaia – 19h

Dia 18/5 – Hospital da Criança de Brasília – 8h

Dia 18/5 – Hospital Regional do Planaltina – 19h

Dia 19/5 – Hospital Regional de Brazlândia – 7h

Dia 19/5 – Hospital Materno Infantil de Brasília – 19h

Dia 20/5 – Hospital Regional Leste (Paranoá) – 8h

Dia 20/5 – Hospital Regional da Asa Norte – 19h