Covid-19: 18,19% da população do DF recebeu a 1ª dose da vacina

MM Michel Medeiros - Especial para o Correio Braziliense

(crédito: Jéssica Moura /CB/ DA Press)

População vacinada contra covid-19 no Distrito Federal chega a 555.226, totalizando 18,19% da população. Os números foram divulgados pela Secretaria de Saúde (SES-DF), e referem-se a primeira dose do imunizante. O reforço foi aplicado em 291.624 pessoas, ou seja, 9,55%. Só neste domingo, 1.310 receberam a 1ª dose e outras 701 a dose número 2.



De acordo com o vacinômetro, o Distrito Federal já recebeu 1.064.240 doses da vacina, sendo: 19.980 da Pfizer/BioNtech, 431.300 da AstraZeneca e 612.960 da CoronaVac. Desse total, 945.934 foram distribuídas e 119.226 estão guardadas na rede de frios, 31.906 destinadas a D1 e 86.910 a D2.

Até a última atualização do boletim, o número de profissionais de saúde que receberam a primeira dose era 135.659. O reforço foi aplicado em 103.116 pessoas. Entre os idosos com mais de 60 anos, os números são 339.839 D1 e 15.185 D2. Já entre os pacientes com comorbidades, 61.122 pessoas receberam a D1 e 1.248 já tomaram as duas doses do imunizante.