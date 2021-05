Covid-19: 8 em cada 10 leitos públicos de UTI estão ocupados

JM Jéssica Moura

A rede pública possui 472 leitos para os pacientes acometidos pela forma mais grave da covid-19 - (crédito: Breno Esaki)

Mesmo com a ampliação dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) nos hospitais públicos do Distrito Federal para tratar os pacientes acometidos pela covid-19, a lotação dessas vagas segue elevada. Na manhã desta segunda-feira (17/5), a taxa de ocupação geral é de 81,03%, segundo indica o painel InfoSaúde.

Ao todo, a rede pública dispõe de 472 leitos para os cuidados intensivos dos casos mais graves. Desses, 346 estão cheios e 81 estão livres para receber pacientes. Outros 44 leitos estão bloqueados e um espera liberação para ser regulado.

Os leitos destinados aos adultos, maior grupo entre os infectados, são os que estão mais lotados: 82,64% dessas vagas estão ocupadas. A lotação dos leitos pediátricos também é alta: 70%. Em relação aos leitos para recém-nascidos, a taxa de ocupação é de 12,5%.

Lista de espera

A lista de espera por uma dessas vagas encolheu: se em semanas anteriores chegou a quase 300 pessoas, nesta segunda, 17 pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 aguardam pela transferência para um leito de UTI. Neste domingo (16/4), 894 novos casos da doença foram notificados, e 19 mortes foram computadas. Assim, o DF totaliza 392.582 casos confirmados de covid-19, e 8.317 óbitos.

Hospitais privados

Na rede privada, as taxas de lotação também estão em alta: todos os dois leitos de UTI para crianças estão ocupados. Para atender aos adultos, restam 24 vagas, e com isso, a taxa de ocupação dos leitos é de 90,94%. No total, a rede privada mobilizou 321 leitos para tratamento intensivo dos pacientes com coronavírus. Desses, 243 estão cheios e 54 estão bloqueados.