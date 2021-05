População de Vargem Bonita ganha Feira do Produtor

CB Correio Braziliense

O local funciona aos sábados e vende artigos de produtores locais - (crédito: Divulgação / Emater-DF)

A população do Núcleo Rural Vargem Bonita vai poder comprar os alimentos da agricultura familiar na Feira do Produtor, inaugurada nesse sábado (15/5). O espaço dispõe de 38 barracas para produtores de alimentos orgânicos ou não, artesanato, plantas ornamentais e alimentação.

O local vai funcionar semanalmente aos sábados, a partir das 7h, e é uma alternativa de renda para as famílias de produtores rurais da região.

Nesta terça-feira (18/5), outra Feira do Produtor será inaugurada em outro ponto da cidade: no Alto da Boa Vista, em Sobradinho. Essa unidade, instalada na área de acesso livre do condomínio, vai abrir todos os dias, das 17h às 22h.