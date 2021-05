Polícia Civil prende 4 traficantes e apreende 25 kg de maconha

CB Correio Braziliense

Além das drogas, a polícia apreendeu balança de precisão e outros objetos usados no tráfico - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil deflagrou a Operação Union para combater o tráfico de drogas na região do Gama e também em cidades do Entorno do Distrito Federal. Na sexta-feira (14/5), com o apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO), os agentes apreenderam 25 kg de maconha de 1 kg e cocaína.

A droga foi encontrada nessa sexta-feira (14/5) com quatro homens, presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No local em que eles estavam ainda foram encontrados outros objetos usados na atividade ilícita, como balanças de precisão, embalagens e máquina de cartão de crédito.

Ainda na sexta, a corporação identificou outros quatro fornecedores de cocaína que faziam entregas do entorpecente na modalidade delivery no Paranoá e no Itapoã.