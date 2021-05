Resumo do Dia: Veja quais são as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Grávidas com comorbidades evem ser imunizadas com vacinas da Pfizer no DF - (crédito: AFP / Patrick T. FALLON)

Hospitais - Um total de 8 em cada 10 leitos públicos de UTI estão ocupados. A taxa de ocupação geral na manhã desta segunda-feira (17/5) era de 81,03%. Há 81 vagas na rede pública e a lista de espera tem 17 pacientes. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, há mais leitos livres do que pacientes com covid-19 na fila de espera, por isso, as unidades serão remanejadas para diminuir a fila de espera pelos procedimentos cirúrgicos.

Vacina - Cerca de 18,19% da população do DF recebeu a 1ª dose da vacina. O total de imunizados ultrapassa as 555 mil pessoas. O Ministério da Saúde vai entregar 85,2 mil doses de vacinas ao DF nesta terça -feira (18/5), com imunizantes da Pfizer e Oxford/Astrazeneca.

Vacinação - Servidores de creches devem começar a ser vacinados na quinta (20/5). Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que, com 85,2 mil doses que devem chegar esta semana, professores de creches e pessoas com comorbidades a partir de 30 anos serão inseridas no público alvo da vacinação. A vacinação de professores de creches será em pontos próximos aos locais de trabalho, segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha. A Secretaria de Educação vai fornecer uma lista com nome e local de trabalho e, a partir do documento, vai direcionar a vacinação.