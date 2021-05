Live do IFB debate exploração sexual de crianças e adolescentes

PM Pedro Marra

(crédito: IFB/ Reprodução)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) vai apresentar uma live, nesta terça-feira (18/5), sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento virtual, idealizado pelo projeto “Multiplicadores do Bem”, será transmitido ao vivo no canal da instituição no YouTube, das 10h às 11h30.

A discussão vai contar também com a conselheira tutelar de Brasília, Clementina Bagno (Keka), e a psicóloga Caroline Brüning. A mediação será da ouvidora do IFB, Raline Romaiany. O “Multiplicadores do Bem” também é parceiro em um projeto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que vai realizar, de 17 e 28 de maio, uma série de palestras na rede pública de ensino do Distrito Federal.

O projeto “Multiplicadores do Bem” do Instituto Federal de Brasília (IFB) tem a proposta de multiplicar a temática — prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes — e fazer com que informações, como, por exemplo, identificar atitudes de assédio e a quem pedir ajuda, cheguem ao maior número de pessoas possível.

“Os Multiplicadores do Bem" atuam na construção de didáticas e utilizam-se de metodologias que favorecem a autonomia de cada aluno, tendo como processo de ensino-aprendizagem um ambiente amável e acolhedor. O projeto é voltado para multiplicar o tema por meio de oficinas e palestras para crianças e adolescentes”, explica a coordenadora e idealizadora do projeto, professora Elissélia Ramos, do IFB Campus Brasília.

Multiplicação virtual

Com as consequências da pandemia, o projeto teve de se reinventar e continuou em formato virtual. Foi criada uma conta no Instagram e também no TikTok, para conseguir atingir o público adolescente. “Com as redes sociais, o projeto cresceu muito em um tempo muito curto. Com a conta no Instagram, vieram novos multiplicadores do Brasil inteiro e até de fora do país. Hoje, temos multiplicadores na Austrália, Japão e Portugal, por exemplo”, conta Elissélia.

Além da expansão das barreiras geográficas, o projeto ganhou maior visibilidade e conquistou parcerias com importantes e reconhecidos órgãos de prevenção ao tema, como TJDFT. “Hoje o projeto conquistou essa grande parceria em rede. Tudo o que é construído no projeto está alinhado ao Centro Integrado 18 de maio, ao Núcleo de Violência e Enfrentamento, ao Disk 100, aos Conselhos Tutelares... É um projeto que tem pouco tempo nesse novo formato didático-pedagógico, e que agora vai realizar uma série de oficinas virtuais feitas pelos nossos estudantes do ensino médio”, finaliza a coordenadore.

No dia 20 de maio, o "Multiplicadores do Bem" estará presente na live “Prevenção e trabalho em rede no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes”, no Canal EducaDF.

Siga o projeto

Instagram: @projetomultiplicadoresdobem

TikTok: @multiplicadoresdobem

E-book “Poesias Multiplicadores do Bem – Prevenindo a violência contra crianças e adolescentes”