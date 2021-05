Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

(crédito: Policia Federal/Divulgação)

Provas da PF saem ou não?

Esta semana promete ser de grandes emoções para os candidatos ao concurso da Polícia Federal (PF). As provas estão marcadas para o próximo domingo, mas um pedido de suspensão já foi protocolado na Justiça Federal. A ação pública foi elaborada pelo advogado José Moura, o mesmo que lutou pelo adiamento das provas da Polícia Rodoviária Federal. O jurista argumenta que a “tragédia” que ocorreu no dia das provas da PRF, devido a denúncias de aglomerações e desrespeito às medidas sanitárias, vai influenciar positivamente para que o certame seja suspenso desta vez. Entretanto é possível que os candidatos passem por muita angústia até terem uma resposta definitiva. Isso porque, segundo o advogado, com os trâmites em processo e entre recursos e agravos, pode existir a situação em que a resposta final saia até a véspera da prova. Imagine o sufoco! Até o momento, as provas seguem confirmadas pela corporação. Inclusive, a PF disponibiliza a partir de hoje a consulta dos locais de prova. O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Cebraspe é a banca organizadora. Os salários chegam a R$ 23.692,74.



Chances para advogados em Goiânia

O Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) vai abrir um novo concurso público para o cargo de advogado e já definiu o Instituto Quadrix como organizador. Ainda não se sabe o número de vagas, mas os aprovados serão lotados em Goiânia e terão ganhos iniciais de R$ 7.716, além de benefícios. Agora, o próximo passo é aguardar a publicação oficial do contrato com a banca e, depois, o lançamento do edital.

Cress-DF aceita cancelamento de inscrição

O Conselho Regional de Serviço Social 8ª Região, localizado em Brasília, alterou os requisitos para a função de assistente contábil e, por isso, o candidato inscrito ao cargo pode optar pelo cancelamento da inscrição e restituição da taxa. O pedido pode ser feito no site do Instituto Quadrix até as 10h de amanhã. O concurso oferece 45 vagas, e as inscrições estão encerradas.

Em breve na capital

Duas oportunidades para Brasília serão abertas em breve. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT-1), ambos com sede na capital federal, vão abrir concurso com salários que chegam a R$ 5 mil. O Instituto Quadrix já está definido como banca organizadora das seleções, que vão oferecer cargos de níveis médio e superior. Haverá oportunidades para assistentes de diversas áreas, analistas, secretários e advogados.

Concurso de diplomata previsto



O Itamaraty confirmou à coluna que as provas da primeira fase do concurso de admissão à carreira diplomática seguem previstas para 30 de maio. Apesar da informação, os candidatos devem ficar atentos aos próximos capítulos, já que muitas seleções estão sofrendo suspensões ou tentativas de adiamento, devido à pandemia de covid-19. Serão ofertadas 25 vagas para a classe inicial de terceiro-secretário. O concurso será realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). A remuneração inicial do posto é de R$ 19.199,06.

Associação cobra novo concurso para o Inpi

A Associação dos Funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial apontou em nota técnica a existência de 388 cargos vagos no órgão e a necessidade de abertura de um novo concurso. Em resposta, o presidente do órgão, Cláudio Vilar Furtado, encaminhou documentos que esclarecem que um novo certame já está sendo avaliado. À coluna, o Inpi informou que está avaliando as necessidades de pessoal para subsidiar uma possível solicitação de concurso público a ser realizada até 31 de maio.

Imbróglio no Censo



Após o cancelamento do Censo 2021 por falta de orçamento, os candidatos inscritos na seleção com mais de 200 mil vagas ainda seguem aguardando posicionamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre devolução das taxas de inscrição ou sobre como ficarão os editais. Com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o Censo seja realizado em 2022, o IBGE informou à coluna que já está trabalhando no plano de cumprimento da ordem e dará mais informações aos candidatos ao longo desta semana.

Polícia Ferroviária Federal

O projeto de lei 1786/2021, que dispõe sobre a organização da Polícia Ferroviária Federal (PFF), chegou ao Senado! De autoria da senadora Rose de Freitas (MDB-ES), ele visa regulamentar a carreira e, se aprovado o texto e sancionado, poderá resultar em um novo concurso público. No documento, a parlamentar argumenta que, apesar de ter caráter constitucional, a PFF nunca foi implementada. O PL também prevê uma remuneração entre R$ 8.630 e R$ 13.756,93 para a carreira.