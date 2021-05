Cinco mil vagas abertas

MF Mariana Fernandes

Concursos públicos com inscrições abertas oferecem mais de 5 mil vagas para quem está à espera de uma nova oportunidade num momento em que a procura por empregos é grande. Há chances para todos os níveis de escolaridade e salários podem chegar até a R$ 28 mil, caso do certame aberto para juízes substitutos no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

No Distrito Federal, por exemplo, o Banco de Brasília (BRB) abriu nova disputa com 100 vagas para o cargo de analista de tecnologia da informação. São 50 para contratação imediata, além de mais 50 para formação de cadastro reserva. O salário é de mais de R$ 8 mil.

O Correio listou os certames com inscrições abertas. Confira.

Oportunidades

Exército

» São editais de concurso destinados à matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, Quadro Complementar e de Capelães Militares, somando 170 vagas. Os interessados em participar da seleção devem realizar inscrição no site www.esfcex.eb.mil.br de 16 de junho a 4 de agosto.

Prefeitura de Mineiros

» Nova seleção que visa contratar 22 profissionais temporários de forma imediata. A remuneração é de R$ 1.998,70 para jornada de trabalho semanal de 44 horas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 2 de junho.

Tribunal de Justiça de Goiás

» São 52 vagas para o cargo de juiz substituto. A remuneração inicial é de R$28.884,25. Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições entre 7 de junho e 12 de julho de 2021, no site da Fundação Carlos Chagas.

CREF do Maranhão

» O certame visa contratar 80 profissionais de níveis médio e superior para atuação em Imperatriz e São Luís. Os contratados terão direito a salário inicial de R$ 1.567,50 a R$1.956,76, além de benefícios. Os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Quadrix até 14 de junho.

Marinha

» São 25 vagas para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM). As chances são para homens e mulheres de até 36 anos com ensino superior completo nas áreas requisitadas. As inscrições poderão ser feitas pelo portal da Marinha de 19 a 31 de julho.

BRB

» O Banco de Brasília (BRB) divulgou o novo edital de concurso público com 100 vagas para o cargo de analista de tecnologia da informação. São 50 vagas para contratação imediata, além de mais 50 para formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 8.142,00, e a carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais). As inscrições serão de 30 de maio a 15 de julho.

Apex-Brasil

» O edital oferece uma vaga imediata e formação de cadastro reserva para analista, de nível superior, e assistente, de nível médio. Profissionais contratados poderão chegar a ganhar até R$ 7.654,75, com lotação em Brasília. Inscrições até 31 de maio.

MPRS

» As chances serão para formação de cadastro reserva e os contratados receberão salário inicial de R$ 3.860,28 até

R$ 7.235,93. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto AOCP até as 17h59 de 7 de junho. A taxa varia de R$ 100 a R$ 150, a depender do nível do cargo.

Exército

» São oferecidas 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. A remuneração pode chegar a R$ 7.315 mensais. O pedido de inscrição deve ser feito de 11 de maio a 14 de junho.

Prefeitura de Portelândia-GO

» São 34 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para servidores temporários. Os interessados poderão se inscrever presencialmente na sala do Departamento de Protocolo na Prefeitura de Portelândia, de 11 a 17 de maio.

Itep-RN

» O concurso público do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte (Itep-RN) com 276 vagas teve período de inscrições prorrogado. De acordo com o documento de retificação publicado no site da banca organizadora, Instituto AOCP, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de 7 de junho.

CBMAL

» O concurso público do Corpo Militar de Bombeiros do Estado de Alagoas (CBMAL) oferece 170 vagas efetivas — sendo 150 para soldado e 20 para oficial, ambos de nível médio. Os contratados deverão atuar em jornada de trabalho de dedicação exclusiva em Grupamentos Bombeiro-Militar sediados em diversas cidades de Alagoas. Inscrições de 17 de maio às 18h de 21 de junho.

Crefito-4

» O concurso público do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4), em Belo Horizonte, teve inscrições reabertas! Interessados podem se inscrever até 14 de junho. O edital oferta 110 vagas para atuação em Belo Horizonte (MG), sendo seis imediatas e o restante para formação de cadastro reserva.

ICMBio

» O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu mais de 150 seleções para o cargo de agente temporário ambiental. Podem se inscrever profissionais com qualquer nível de escolaridade, de forma gratuita.