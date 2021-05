IPTU vence nesta semana

AI Ana Isabel Mansur PM Pedro Marra

Os prazos para o pagamento das cotas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) começaram a vencer ontem. A data-limite é definida de acordo com o número final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CI/DF). Todos têm o vencimento da primeira cota ou da cota única nesta semana (veja mais em Cronograma). O imposto pode ser pago em quatro parcelas ou em uma única vez, com desconto de 5% — caso o imóvel não tenha débitos na Receita do DF. As prestações devem ter o valor mínimo de R$ 20. Até domingo, a Secretaria de Economia recebeu R$ 308.921.817,58 relativos ao imposto.

A pasta direcionou para os cidadãos, via Correios, 790 mil carnês do IPTU. Os boletos não foram enviados para quem adiantou alguma cota ou fez a indicação do programa Nota Legal. Neste caso, o carnê com desconto pode ser emitido no site ou aplicativo da pasta. A taxa também pode ser paga diretamente no portal do Banco de Brasília (BRB) ou do Banco do Brasil, com o número de inscrição do imóvel.

Para aliviar os efeitos da pandemia da covid-19 no setor produtivo, o Governo do Distrito Federal prorrogou o pagamento do IPTU para algumas categorias. O imposto poderá ser pago em 12 parcelas a partir de dezembro. A prorrogação ameniza os efeitos da queda no faturamento para bares, restaurantes, lanchonetes, segmento de eventos, academias, hotéis, shoppings e salões de beleza.

Nesses casos, não é preciso solicitar a prorrogação de vencimento do IPTU/TLP, e o carnê com os novos vencimentos não será enviado. O contribuinte deverá emitir as novas cotas pelo Portal de Serviços da Receita do DF ou pelo site da Secretaria de Economia. Alisson Magalhães Pereira, 46 anos, dono do Salão 306, na Asa Sul, é um dos comerciantes que vai aderir à prorrogação. “Não tenho condições de pagar o IPTU agora. Fomos muito afetados pela pandemia, perdi mais de 80% da minha clientela e ainda não recuperei tudo. Aqui na quadra, dois salões fecharam as portas por conta da crise. Eu só estou aberto porque o imóvel é da minha mãe. Se precisasse pagar aluguel, não teria conseguido continuar”, explica o empresário.

Pesquisa

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) iniciou a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) em 5 de maio. O objetivo é coletar informações e dados sobre os moradores de 35 mil domicílios do DF para subsidiar e orientar de forma mais qualificada o planejamento do governo. Em 2021, a pesquisa traz, além das questões tradicionais, perguntas sobre animais domésticos e segurança alimentar e um questionário suplementar.

Os pesquisadores da PDAD 2021, identificados com crachá, vão apurar aspectos demográficos, migração, condições sociais e econômicas, situações de trabalho e renda, características do domicílio, condições de infraestrutura urbana, entre outras informações, a fim de oferecer um diagnóstico detalhado da situação atual do DF.

Realizada a cada dois anos, em conformidade com o Decreto nº 39.403, de 26 de outubro de 2018, a Pdad é efetuada por amostra de domicílios urbanos, selecionados mediante critérios de probabilidade, em cada uma das 33 Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal, e sua frequência bianual possibilita um acompanhamento longitudinal de diversos indicadores, o que permite um acompanhamento da evolução das condições de vida dos brasilienses.

Cronograma

FinalCota única ou 1ª parcela2ª parcela3ª parcela4ª parcela

1 e 217/521/619/723/8

3 e 418/522/620/724/8

5 e 619/523/621/725/8

7 e 820/524/622/726/8

9 e X21/525/623/727/8