Eixo capital

Ensaios para 2022

Dois potenciais candidatos ao Palácio do Buriti se reuniram ontem e sinalizaram um pacto de aliança eleitoral. O governador Ibaneis Rocha (MDB) recebeu a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, em sua casa, no Lago Sul, para um almoço. Ao Correio, depois do encontro, Ibaneis disse que Flávia tem tudo para ser uma “linda senadora”. Afagos também partiram dela: “Estamos alinhados”. Flávia, no entanto, diz que o tema não foi eleitoral. “Fui pra discutir coisas pra Brasília”. O fato é que os arranjos políticos estão pegando fogo.

Em crescimento

O ex-governador José Roberto Arruda tem mostrado a interlocutores pesquisas em que Flávia Arruda aparece muito bem posicionada para 2022.

Foto do momento

Não foi à toa esse encontro de ontem entre Ibaneis e Flávia Arruda. A política é feita de gestos e o governador quis apresentar aos aliados e adversários que está bem no jogo e buscando escalar seu time. Mas ainda falta mais de um ano. A fotografia de hoje é essa. Como estará no segundo semestre de 2022 é difícil saber.

Duas mulheres

Ibaneis pode ter duas mulheres na chapa. Flávia Arruda como candidata ao Senado e a deputada Celina Leão (PP-DF) de vice.

TCDF pede esclarecimentos sobre processo de seleção no IGESDF

O Tribunal de Contas do DF pediu esclarecimentos ao Instituto de Gestão Estratégica do DF (IGESDF) sobre os critérios para a seleção de pessoal. Há previsão de contratação de aproximadamente 700 pessoas até o final do ano, para 32 cargos, com salários variando entre R$ 1.520,00 e R$ 13.300,00, mais benefícios de vale-transporte e alimentação. Uma representação da procuradora Claudia Fernanda Oliveira apontou falta de critérios objetivos para a escolha e ressaltou que as jurisprudências do STF e do TCU exigem que entidades como o IGESDF, embora estejam dispensadas da realização de concurso público, devem utilizar critérios claros de seleção de pessoal. É preciso divulgar, inclusive, os motivos para a atribuição de pontuação de cada item avaliado, de modo a permitir que os interessados possam apresentar recurso, se não concordarem com o resultado. Segundo o TCDF, o sistema adotado pelo IGESDF pode abrir a possibilidade, até mesmo, de que provas possam ser realizadas com a famosa colinha, a ajuda de pessoas ou elementos externos. A decisão unânime do plenário ocorreu na última quarta-feira.

BO contra ameaças

O deputado distrital Fábio Félix (PSol) tem recebido ameaças pesadas pelas redes sociais especialmente desde que se posicionou criticamente em relação à atuação de policiais do Rio na operação da comunidade do Jacarezinho. Como não dá para ignorar esse tipo de mensagem nas redes sociais desde a execução da vereadora Marielle Franco (PSol), Félix registrou ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin) da Polícia Civil do DF.

Só papos

“Tem uns idiotas aí, o ‘fique em casa’. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa”

Presidente Jair Bolsonaro

“A gente sabe bem quem é o verdadeiro idiota”

Senador Humberto Costa

(PT-PE), membro da CPI da Pandemia