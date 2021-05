Mãe morta pelo filho é sepultada

L » LUANA PATRIOLINO

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

A família da copeira Aureni Constância de Souza Rodrigues, 48 anos, ainda está incrédula com o bárbaro assassinato. A mulher foi morta a facadas pelo próprio filho, Reinan Rodrigues de Souza, 22, na noite de sábado. O crime aconteceu na Quadra 71 de Águas Lindas de Goiás (GO) — distante cerca de 51km de Brasília. O filho está preso. Aureni foi enterrada, ontem, no Cemitério de Brazlândia.

No velório, o pai de Reinan, que não quis se identificar, estava inconformado. Ele afirmou que o filho não se recorda do crime. “Disse que quando pegou na mão da mãe, ela disse ‘sai daqui, satanás’. E aí, ele conta que não viu mais nada”, relatou.

Aureni Constância foi atingida com golpes de martelo e esfaqueada em seguida. O filho alegou aos policiais que escutou “uma voz” pedindo para que ele matasse a mãe. “Depois, com a mãe já caída no chão, ele a atacou na região torácica, utilizando um peso usado para fazer musculação, do tipo barra fixa para supino”, afirmou, ao Correio, o delegado à frente do caso, Cléber Martins, titular da 17ª Delegacia de Águas Lindas.

A irmã de Reinan acordou assustada com os barulhos e viu o momento do crime. A adolescente tentou salvá-la, mas foi esganada e asfixiada pelo irmão. Ela conseguiu se desvencilhar e saiu em busca de socorro, acionando vizinhos e a polícia.

Reinan foi preso no local e confessou que tinha a intenção de atear fogo contra o corpo da própria mãe e enterrá-la em uma cova que ele havia preparado no quintal de casa. Preso, o jovem responderá por homicídio doloso qualificado consumado (qualificadoras do uso de recurso que impediu a defesa da vítima, e feminicídio) e tentativa de homicídio qualificado (feminicídio tentado).



Morto dentro casa

Um jovem de 17 anos foi morto, ontem, dentro de casa, no Paranoá Parque, vítima de disparo de arma de fogo. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o irmão da vítima, de 16 anos, alegou que o jovem estava manuseando a arma, quando disparou acidentalmente contra si. A corporação investiga outras hipóteses, e não descarta a possibilidade de o caçula ter atirado contra o mais velho, ainda que de forma não intencional. A mãe deles informou que não sabia da existência da arma dentro de casa. A polícia informou que os dois meninos tinham passagens por crime análogo ao de roubo. Uma porção de cocaína foi encontrada na casa.