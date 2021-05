Manutenção na rede deixa quatro regiões do DF sem energia nesta terça (18)

CB Correio Braziliense

(crédito: CEB/Divulgação)

Duas regiões do Recanto das Emas receberão novos postes, nesta terça-feira (18/5). Para fazer a substituição, será preciso interromper o fornecimento de energia na cidade, das 7h50 às 13h, afetando a Quadra 604 nos conjuntos 1 (lotes 1 ao 24), 1-A (lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7-B,10) e 2 (lotes 1, 2, 4, 8, 11 e 15); e também a Avenida Ponte Alta, Quadra 604, lotes 2, 3, 5 ao 12, 16 ao 18, 19, 22, 34, 36, 37, 39, 40, 42 ao 46, 48, 49, 51, 52, 54.

Sobradinho também ficará sem energia nesta terça-feira por causa da compactação de rede aérea de alta tensão. Com isso, serão afetados o Condomínio Bom Jesus, na Nova Digneia II, e o Condomínio Nova Colina, conjuntos A, K, L e M, das 8h40 às 15h30.

Em Planaltina, a poda de árvores vai deixar a Bica do DER, Gleba C, sem energia, das 8h40 às 16h, afetando as chácaras 15-D, 16-A, 17, 19, 19-C, 20, 20-A, 21, 22, 22-A, 23, 24/ 25, 26 e 27.

A troca de condutores elétricos por outros mais potentes na rede aérea de alta tensão na Colônia Agrícola Samambaia exigirá suspensão de energia, das 8h40 às 16h30, nas chácaras 106-A (lotes 7-A, 10-A, 12-A, 13-A, 12-A, 12-B, 14-A, 16, 24, 26), 108 (lotes 6, 7, 7-A, 7-b, 9) e 109 (lotes 12, 13, 13-A, 14, 14-A, 15, 16 e 17).

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.