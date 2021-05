Governo anuncia conjunto de ações para pessoas com deficiência

CB Correio Braziliense

Para ampliar o atendimento a pessoas com deficiência pelo Programa de Órteses e Próteses, o governo do Distrito Federal anunciou um conjunto de ações voltadas para essa população. Na manhã desta terça-feira (18/5), uma parceria das secretarias de Saúde e da Pessoa com Deficiência assegurou a entrega de 1,2 cadeiras de rodas para o programa.

A entrega envolve não só as cadeiras comuns, mas também de banho, motorizadas, infantis e para pessoas obesas e serão repassadas a quem está na fila de espera por um desses materiais. "Estamos aqui para construir juntos a plena cidadania para a pessoa com deficiência", disse o secretário extraordinário da pessoa com deficiência, Flávio Santos.

Saúde

Outra medida anunciada foi a doação de uma maca ginecológica adaptada para o atendimento às mulheres com deficiência. O equipamento é o primeiro do Distrito Federal e foi doado à secretaria. "Vai trazer benefícios para nossos pacientes", afirmou o secretário Osnei Okumoto.

Mobilidade

Ainda durante o evento no Palácio do Buriti, o secretário de Economia, André Clemente, declarou que 50 vans adaptadas serão disponibilizadas para assegurar o transporte de pessoas com deficiências mais graves e que não podem circular nos ônibus convencionais.

Ao todo, 25 já estão em operação e se destinam a quem está cadastrado no programa de Órteses e Próteses para levar os beneficiados a consultas médicas e atividades esportivas, por exemplo.

Cidadania

O governo ainda vai colocar em operação duas carretas de serviços para as pessoas com deficiência. Os veículos vão percorrer várias cidades do DF para oferecer serviços que vão desde a emissão de carteira de identidade, até laudos periciais. Outra medida anunciada é o fim da exigência de renovação de laudos médicos que comprovem a deficiência em serviços públicos quando a condição foi anual.