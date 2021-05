Mega-sena pode premiar em até R$ 40 milhões em próximo sorteio

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Mega-Sena acumulou um prêmio de até R$ 40 milhões para o próximo resultado, que será anunciado nesta quarta-feira (19/5). Sem ganhador no sorteio de sábado (15/5), a divulgação será feita a partir das 20h de amanhã no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, no horário de Brasília.

No último sorteio, 128 pessoas acertaram cinco números e levaram para casa R$ 28.213,147.636. As 7.636 apostas ganhadoras da quadra, vão receber R$ 675,61. A Mega-Sena paga o prêmio para quem acertar os seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para tentar a sorte de ganhar a bolada, é preciso marcar de 6 a 15 números do volante. O sistema do site também pode escolher automaticamente os números no modelo surpresinha.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5, foram criadas as Mega-Semanas, que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano.

Na ocasião, são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados. Os prêmios vale por 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências, com apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias a partir da apresentação em Agência da Caixa Econômica.