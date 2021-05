Justiça

TJDFT determina que Novacap honre o pagamento das obras da Copa de 2014 A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF e Territórios condenou a Novacap a pagar os prejuízos causados pelo não pagamento de contrato firmado com consórcio para obras no Estádio Mané Garrincha