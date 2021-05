Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

Decisão de avançar

O avanço da vacinação contra a covid-19 para pessoas de até 30 anos com comorbidades ocorreu porque a procura pela imunização no DF caiu em meio às campanhas de desinformação promovidas nas redes sociais e o desejo de escolher marcas. Com adesão abaixo do esperado, o GDF decidiu seguir em frente e dar oportunidade para outros grupos. Se a situação continuar assim, a tendência é de que as faixas etárias com comorbidades continuem caindo nas novas remessas. Depois disso, o Executivo local planeja iniciar a campanha para pessoas com 59 anos sem comorbidades. Um sinal de que a decisão foi acertada é o fato de que, em menos de 24 horas, as vagas disponibilizadas para o grupo de 30 e 49 anos foram preenchidas.

Outdoors

Em tempos de política feita nas redes sociais, alguns preferem aderir a estratégias antigas. Pela cidade, diversos outdoors estampam rostos de representantes eleitos ou que querem se eleger. Tem de ex-ministro cotado para disputar a presidência, de deputada federal que sonha com o GDF e até de possíveis candidatos ao comando da OAB-DF.

Siga o dinheiro

R$ 26.818.272

Valor total estimado de licitação de serviços para quatro restaurantes comunitários do DF

Crise

A ministra-chefe da secretaria de Governo, Flávia Arruda, enfrentou a primeira grande crise interna nos últimos dias. A articulação para a saída de Ricardo Barros (PP-PR) da liderança do governo na Câmara dos Deputados pegou mal dentro do Planalto e entre aliados, apesar de ser um desejo do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Nos bastidores, chegou a se falar em demissão, o que é considerado exagero internamente, mas os bolsonaristas são imprevisíveis…

Candidato de esquerda

Sem um nome que desponte até agora para as eleições de 2022, a esquerda no DF trabalha para construir alguma alternativa para disputar o Palácio do Buriti. Com a entrada de Lula no jogo e a intenção de reforçar uma candidatura local, pesquisas estão sendo feitas para decidir quem poderia ser o representante desse espectro na corrida pelo GDF. O escolhido terá o ex-presidente no palanque.

Alternativa

Nos bastidores, um nome que circula bem para representar a esquerda é o da senadora Leila Barros (PSB). Moderada, Leila poderia ser uma alternativa que trouxesse consigo apoio também do centro e reduzisse a rejeição a um candidato, por exemplo, do PT. Interessa hoje a muitos grupos que Leila, que não teria muito a perder porque tem mais quatro anos garantidos no Senado, disputasse o cargo. Resta saber se ela vai topar.



Adiado

A Câmara Legislativa ficou sem quórum, mais uma vez, na sessão de ontem antes de votar o recurso que pede a instalação da CPI da Pandemia local. Segundo a oposição, a base tenta postergar a discussão. Já os governistas dizem que a oposição quer palanque. Enquanto isso, outras pautas não avançam.



Só papos

“Jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que o resultado que obtivemos na consecução de vacinas e outros aspectos decorre de uma política externa de acordo com nossos objetivos.”

Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores



“Até as pedras sabem que Ernesto Araújo fez inúmeros ataques ideológicos contra a China. O ex-chanceler de Bolsonaro está mentindo descaradamente na CPI, o que é crime flagrante. O que é ‘comunavírus’, Ernesto?”

Erika Kokay (PT), deputada distrital

Revitalização

Deve sair do papel o projeto de revitalizar a área pública do Cruzeiro Center. A ideia de melhorar o espaço, que foi importante no passado, é antiga e chegou a ser aprovada pelo Iphan em 2012. Agora, o projeto elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) foi publicado no Diário Oficial do DF e segue para a Terracap licitar e executar. A iniciativa vai promover renovação dos pisos, das estruturas e obras de acessibilidade.