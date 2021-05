Capital S/A

SS Samanta Sallum

"Se tu o desejas, podes voar, só tens de confiar muito em ti."

Steve Jobs



Fabrincadeira: a criatividade em móveis

Carla Perazzetta é uma empresária paulista de 54 anos que desde 2016 está radicada no Distrito Federal administrando a Fabrincadeira. A marca tem sede em São Sebastião e fabrica móveis e brinquedos utilizando madeira maciça, como camas, torres de aprendizagem, cabanas e objetos de decoração, sempre associando qualidade e durabilidade.



De filha para mãe

A empresa começou a funcionar nos fundos da casa de uma das filhas de Carla no Jardim Botânico. Agatha inventou e produziu a primeira peça: uma caixa de areia. Ela começou a gerir a parte comercial da empresa. Além das caixas, a marca produzia brinquedos e montava parquinhos em diversas casas. No entanto, por ser funcionária pública e não conseguir conciliar as duas atividades, Agatha convenceu a mãe a vir de São Paulo e passou para ela a administração do negócio.



Parcerias em design

Em dezembro de 2019, a trajetória da marca começou a passar por uma guinada. “Ao participar de uma mostra de design no Museu Nacional, fiz contatos importantes e, a partir disso, conheci o trabalho desenvolvido no campus de Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB)”, conta Carla. Lá conheceu a aluna Marja de Sá, 36 anos, que estava concluindo o curso de design na UnB. As duas firmaram uma parceria e a Fabrincadeira começou a produzir algumas peças que a estudante havia projetado.



Agentes Locais de Inovação

Durante a pandemia, precisou se readaptar. O aumento da demanda exigiu a adequação de processos e Carla Perazzetta procurou o Sebrae no DF para realizar uma consultoria financeira. No momento, a Fabrincadeira tem sido beneficiada pelas ações do Programa ALI (Agentes Locais de Inovação), que viabiliza o aumento da produtividade e da competitividade por meio de um acompanhamento contínuo e da oferta de consultorias especializadas.



E-commerce

A empresa já conta com seu e-commerce consolidado e soma quase 30 mil seguidores em seu perfil no Instagram, meio pelo qual Carla apresenta conteúdos e divulga o que é produzido na oficina da empresa. Com a marca em ascensão, os planos para o futuro são otimistas.



Mobilidade por terra, água e ar

Com um mês e meio de funcionamento, o aplicativo de mobilidade genuinamente brasiliense PAP, abreviatura de Ponto A Ponto, já ultrapassou 3 mil corridas. O aplicativo oferece deslocamentos de automóvel, passeios de lancha, jet ski, helicóptero, além de uso de caminhão de mudança, ônibus, guincho e bicicleta. São mais de 20 opções de mobilidade.



Transporte no DNA

Oferta de plano de saúde aos motoristas, marinheiros e pilotos cadastrados é o diferencial do PAP para enfrentar a concorrência, segundo o criador e CEO, o brasiliense Rafael Alves, 36 anos. Ex-motorista profissional, filho de dono de van quando elas eram legalizadas no DF, Rafael, que também já foi proprietário de agência de turismo, diz que tem o transporte no DNA e, por isso, criou a empresa.



Preços competitivos

“Somos um aplicativo multimodal — ou seja, com várias alternativas de transporte — oferecendo preço competitivo, rapidez e segurança, e, muito importante, somos de Brasília”, ressalta Rafael.

O aplicativo pode ser baixado nas plataformas Google Play e App Store, e todas as informações sobre o PAP estão disponíveis no site www.papmob.com e no @papmob no Instagram.

Publicitários brasilienses consolidam agência P7

Dia 21 a P7 Promo completa 21 anos. É uma agência genuinamente brasiliense que atua com os serviços: digital, experience, branding, eventos e ativações, arquitetura promocional e endomarketing.

“Participamos do início do mercado promocional. Vimos e fizemos muita coisa acontecer. Desenvolvemos ações e eventos simultâneos em todas as capitais do Brasil”, conta Carlos Sérgio Gomes Ferreira, 45, sócio da empresa junto de Irineu Francisco de Oliveira, 46 anos. Formados no Ceub e no Iesb. O publicitário Eraldo Júnior também fez parte desta história até o ano passado, quando decidiu seguir para um empreendimento próprio.



Claro e Sony

Na região Centro-Oeste, a P7 tem longa experiência em atender clientes como a Claro e a Sony em todas as capitais e no interior. “Temos também uma filial em Goiânia, para atender exclusivamente todo o estado de Goiás. E, com o cliente Ambev, fazemos parte do maior evento popular da nossa capital apoiando os blocos de carnaval”, destaca Carlos.



Prêmios

A agência recebeu reconhecimentos importantes, como o Prêmio de Melhor Ação Promocional do Brasil, Empresário de Marketing Promocional do ano e Colunistas Promo Brasília.