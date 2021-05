Iniciativa do GDF tem foco no desenvolvimento da primeira infância

DD Darcianne Diogo

Local de atendimento foi reformado. Antes um depósito do SLU, agora é um espaço colorido e lúdico - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Ações de saúde, educação, esporte, assistência social e cultura são alguns dos pilares do programa Criança Feliz Brasiliense, iniciativa do Executivo local vinculada ao governo federal, para atender crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade social. Ontem, durante solenidade, a primeira-dama do DF e secretária de Desenvolvimento Social , Mayara Noronha, inaugurou o Espaço Primeira Infância no Suas (Sistema Única de Assistência Social), no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da Fercal, que receberá as famílias para atendimentos.

O local, onde funcionava um depósito do Serviço de Limpeza Urbano (SLU), ganhou estrutura colorida e lúdica. O espaço conta com mesas e computadores e funciona como uma espécie de escritório para melhor atender as famílias. “Esse é um programa extremamente importante. Temos feito um grande esforço para atender as crianças da nossa cidade. Recebemos essa missão e, em duas semanas, entregamos a estrutura para a população”, afirmou o administrador regional da Fercal, Fernando Gustavo Lima.

As inscrições para o programa estão abertas e serão encerradas quando a meta for atingida, que é atender 3,2 mil crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade (veja Como participar). “Essa é uma ação no que se refere ao atendimento dessas famílias. A intenção é que todas as regiões abracem o programa. Já é comprovado por estudos que é na primeira infância que temos condições de moldar, de trabalhar o psicológico, o emocional, o caráter e a desenvoltura dessa criança para a fase adulta. Se mudarmos o início, a gente muda o final. E o esporte tem essa responsabilidade, de trabalhar sonhos”, frisou a primeira-dama na cerimônia.

Funcionamento

O foco do programa são as regiões de maior vulnerabilidade social do DF: Paranoá, São Sebastião, Itapoã, Varjão, Brazlândia, Fercal, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Estrutural, Taguatinga, Riacho Fundo 1 e 2, Samambaia, Recanto das Emas e Santa Maria. O Criança Feliz Brasiliense tem como principais ações as visitas domiciliares e a articulação intersetorial.

Durante os encontros, são realizadas orientações práticas que fortalecem o desenvolvimento da criança, os vínculos familiares, bem como sobre o acesso a serviços para a garantia de direitos. Em 2020, mesmo em meio à pandemia, a equipe fez 27.645 atendimentos. O primeiro passo é criar o vínculo com a família para, depois, desenvolver ações que estimulem a criança, como cantar, brincar, entre outras atividades.

Expectativa

A dona de casa Nayara Alves, 25 anos, moradora da Fercal, inscreveu a filha, Maria Júlia, 4, no programa e está ansiosa pela convocação. “Sei que vai ser uma ótima oportunidade para ela, vai ajudá-la a como um todo, no desenvolvimento”, afirmou.

Thaynara Pereira, 22, não vê a hora da pequena Louise, 2, começar a receber visitas. “Espero que seja uma melhoria para as nossas crianças. Criança só na rua não dá. Tem que estar em clima de aprendizado. Aprendendo coisas novas. E é isso que desejo para a minha filha, para que ela cresça esperta. Quero que ela desenvolva as habilidades mais rápido”, frisou.





Como Participar?

Famílias de São Sebastião, Paranoá, Itapoã, Varjão, Brazlândia, Fercal, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Estrutural, Taguatinga, Riacho Fundo 1 e 2, Samambaia, Recanto das Emas e Santa Maria que se interessarem devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo para se informar e assinar o termo de adesão. Entre os serviços, estão apoio à gestante e à família na preparação para o nascimento e os cuidados perinatais; fortalecimento de vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado; proteção e educação de crianças de até 6 anos; ampliação e fortalecimento de ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.