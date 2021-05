Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões nesta quarta (19/5)

CM Cibele Moreira

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Ainda dá tempo de levar o prêmio milionário da mega-sena. O valor que será sorteado nesta quarta-feira (19/5) está acumulado em R$ 40 milhões. Para quem quiser tentar a sorte, as apostas podem ser feitas até as 19h, nas agências lotéricas ou pelo site loteriasonline.caixa.gov.br. O sorteio ocorre às 20h com transmissão ao vivo pelo canal Rede TV, no canal do Youtube e na página do Facebook da Loterias Caixa.

Para fazer o jogo pela internet é preciso acessar o site da Loteria Online e fazer um cadastro. Após o preenchimento dos dados é só escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar as apostas utilizando o cartão de crédito cadastrado. O valor mínimo na plataforma é de R$ 30 e o máximo, de R$ 945 por dia.

Segundo informações oficiais da Caixa, o carrinho de compras no site suporta até 999 apostas e a ação pode ser repetida, desde que obedeça aos limites de valores diários estabelecidos. O serviço on-line funciona 24h por dia, porém o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das loterias físicas. Todas as compras são vinculadas ao CPF do cadastro e o pagamento do prêmio também, ou seja, não é possível outra pessoa retirar o prêmio.

Além do site, a Caixa disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa para os usuários do sistema iOS e o internet Banking para quem tem acesso ao sistema.

Como jogar

A mega-sena paga prêmio milionário para o acertador dos seis números sorteados, porém os jogos com quatro ou cinco acertos também recebem o valor em dinheiro proporcional de 19%, que é dividido entre outros ganhadores. Na cartela é possível marcar de seis a 15 dezenas, ou optar pelo sistema de surpresinha ou/e concorrer com a mesma aposta por até oito concursos consecutivos, a chamada teimosinha.

O valor da cartela com seis dezenas marcadas é R$ 4,50. A com sete marcações sobe para R$ 31,50 e a de oito custa R$ 126. Quanto mais números, maior o valor cobrado e mais chances de faturar o prêmio máximo. O apostador também pode adquirir as cotas dos bolões organizados pelas lotéricas. O custo varia de acordo com cada lotérica. A probabilidade de vencer pela aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões.