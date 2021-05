CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 2/12/14 )

O governo do Distrito Federal irá depositar, nesta quarta-feira (19/5), o valor referente ao segundo lote do Cartão Material Escolar. Serão beneficiados 15.227 estudantes de famílias contempladas no Programa Bolsa Família. O dinheiro é uma ajuda de custo para garantir a aquisição dos materiais aos alunos da rede pública.

De acordo com a Secretaria de Educação, ao todo serão pagos R$ 4.513.120 nessa segunda etapa. O valor para cada estudante varia de acordo com a série de ensino. Para quem está na educação infantil e no ensino fundamental, o auxílio é de R$ 320. Estudantes do ensino médio recebem R$ 240.



As famílias que fazem parte do público do primeiro lote e que ainda não tinham recebido o crédito de algum dos filhos também serão contempladas nessa remessa. O primeiro lote foi pago, em março, para estudantes que já eram da rede pública em 2020 e que tinham o cartão físico.

O terceiro, e último lote, tem previsão de ser creditado ainda em maio. Ele vai contemplar os novos estudantes que efetivaram matrícula no período de vagas remanescentes.

As listas dos materiais foram atualizadas e alguns itens foram incluídos. Em 2021, permanece na listagem o chip para dispositivo móvel, que viabiliza a instalação do aplicativo Escola em Casa DF, necessário para acesso à plataforma Google Sala Aula com os pacotes de dados pagos pela Secretaria de Educação.